Walmart: el reloj de Apple con una pantalla gigante y un procesador rápido que está de oferta
En la página web del supermercado está de oferta este modelo de Apple que cuenta con características únicas.
El Apple Watch Serie 5 es un reloj inteligente que ofrece una experiencia única y cautivadora. En este caso, Walmart tiene de oferta este modelo de color plateado y con correa deportiva blanca que puedes conseguir por tan solo $94.94 dólares. Esto es porque se trata de un producto restaurado por el equipo de profesionales de Walmart.
Las características de este reloj Apple
El Apple Watch tiene una pantalla OLED que en otros modelos siempre está activa, pero en el Apple Watch 5 no es así. Ahora cuenta con un sensor de luz ambiental, driver de pantalla y un circuito de gestión de energía que hace que la pantalla se oscurezca cuando no la estás usando y así ahorrarás batería.
Una de las características destacadas de este reloj inteligente es que cuenta con una brújula de última generación que ayuda a encontrar tu ubicación. Además, gracias a su pantalla de gran tamaño, puedes apreciar todos los detalles de la brújula y también integrar las aplicaciones de GPS y deportivas.
Los materiales de este reloj están pensados para afrontar cualquier situación. Su durabilidad y resistencia al agua lo convierte en un gran accesorio para deportistas de riesgo. Además cuenta con una correa deportiva que puedes ajustar a la muñeca y que no molesta.
Te contamos las últimas especificaciones para que conozcas por completo este reloj inteligente:
- Tamaño de caja 40mm
- Pantalla 384 x 480 píxeles
- Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LTE
- Materiales: Aluminio
- Memoria interna: 32GB
- Función: Detección de caídas
- Compatibilidad: iOS
- Batería: 15h