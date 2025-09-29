Walmart: el reloj de Apple con una pantalla gigante y un procesador rápido que está de oferta

En la página web del supermercado está de oferta este modelo de Apple que cuenta con características únicas.

El Apple Watch Serie 5 es un reloj inteligente que ofrece una experiencia única y cautivadora. En este caso, Walmart tiene de oferta este modelo de color plateado y con correa deportiva blanca que puedes conseguir por tan solo $94.94 dólares. Esto es porque se trata de un producto restaurado por el equipo de profesionales de Walmart.

Las características de este reloj Apple El Apple Watch tiene una pantalla OLED que en otros modelos siempre está activa, pero en el Apple Watch 5 no es así. Ahora cuenta con un sensor de luz ambiental, driver de pantalla y un circuito de gestión de energía que hace que la pantalla se oscurezca cuando no la estás usando y así ahorrarás batería.

apple watch 5 Así es la pantalla de este reloj de Appe y que está de oferta en Walmart. Archivo

Una de las características destacadas de este reloj inteligente es que cuenta con una brújula de última generación que ayuda a encontrar tu ubicación. Además, gracias a su pantalla de gran tamaño, puedes apreciar todos los detalles de la brújula y también integrar las aplicaciones de GPS y deportivas.

Los materiales de este reloj están pensados para afrontar cualquier situación. Su durabilidad y resistencia al agua lo convierte en un gran accesorio para deportistas de riesgo. Además cuenta con una correa deportiva que puedes ajustar a la muñeca y que no molesta.