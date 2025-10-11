Walmart: los auriculares de Apple que tienen un descuento del 30% e incluyen envío gratis

El supermercado lanzó una promoción de tiempo limitado para que puedas escuchar tu música sin interrupciones.

Walmart tiene una oportunidad única para que tu música y series suenen de la mejor manera. Si vistas la página web del supermercado encontrarás que los AirPods 4 están a tan solo $89 dólares. Cabe destacar que su precio regular es de $129 dólares y que con esta oferta ahorrarás $40 dólares.

¿Por qué comprar estos auriculares? Una de las características destacadas de estos auriculares es su sonido inmersivo, como en el cine. “La cuarta generación de los AirPods es perfecta para el séptimo arte y mucho más. El Audio Espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza te sumerge en un sonido envolvente, para que disfrutes una experiencia tridimensional sorprendente”, aseguró Apple.

Apple-AirPods-4_970671e7-764d-4536-9f51-666941f35ad3.012d4c1b577966703dc4b6947a77677b Los auriculares que están de oferta en Walmart. Archivo. Además cuenta con un poderoso chip H2 que hace que las llamadas y los audios suenen mejor que nunca. Esto es posible gracias a una amplia gama de funcionalidades inteligentes. Por eso, los AirPods 4 se pueden adaptar a cualquier entorno y brindarte completo silencio, incluso en ambientes ruidosos.

El Aislamiento de Voz reduce el ruido de fondo y, al mismo tiempo, mejora considerablemente el sonido de tu voz, incluso si hay mucho ruido o viento alrededor. Gracias a la grabación de audio con calidad de estudio, las grabaciones de voz tienen una fidelidad asombrosa y sin importar en el lugar que te encuentres.