Walmart baja el precio de este iPad y se convirtió en la oferta más vista con más de mil compras

Walmart aprovecha el fin de semana para lanzar ofertas y no te puedes perder esta oportunidad de conseguir una de las tablets más codiciadas del mercado.

El iPad que está de oferta en Walmart.

En Walmart desplomaron el precio del iPad 2022 de 10° generación. Ahora puedes conseguirlo por tan solo $242 dólares. El producto en descuento es de color plateado, cuenta con Apple pencil y tiene 64 GB de almacenamiento, por lo que se posicióna como una alternativa atractiva.

¿Por qué comprar este iPad? Este producto combina la potencia y capacidad de una computadora con la versatilidad y facilidad de uso que solo un iPad puede brindar. Con este dispositivo puedes realizar varias tareas a la vez, como editar documentos mientras buscas información en internet o sacas una fotografía.

ipad Walmart bajó el precio de este iPad. Archivo MDZ. Algo que muchos destacan son sus cámaras. Estas cuentan con una resolución de 12 Mpx y 12 Mpx, para que puedas hacer videollamadas o sacarte fotos en cualquier momento y lugar. Las cámaras brindan videos e imágenes de una calidad sorprendente gracias a su brillo y colores vibrantes.

La tablet de Apple está equipada con un chip A14 Bionic que incluye un Neural Engine de 16 núcleos capaz de realizar hasta 11 billones de operaciones por segundo. Esto lleva a aplicaciones como djay Pro AI a un nivel completamente nuevo.