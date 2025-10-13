Por fin disponible en Walmart esta aspiradora a vapor potente y de mano con un descuento interesante

Esta herramienta te ayuda a combatir la suciedad sin que gastes demasiado dinero o energía en limpieza. Aprovecha esta oferta de Walmart.

Un limpiador a vapor se convertirá en tu mejor aliado para limpiar tu hogar. Estos equipos están ganando popularidad gracias a su eficiencia y versatilidad. Ahora puedes conseguir uno en Walmart que tiene una gran variedad de funciones, accesorios y un precio con descuento a tan solo 59 dólares.

Las características de este limpiador de Walmart La boquilla de twin bloqueo certificada por Steam: UL evita pulverizaciones accidentales, es decir, la inhalación de químicos y sustancias dañinas. Este limpiador genera vapor de 221 ° F / 3-Bar en 15 segundos que mata el 99.9% de gérmenes, chinches y grasa sin sustancias químicas.

limpiador Este limpiador con descuento incluye 16 accesorios. Walmart Además posee un tanque XL que ofrece 60 minutos de limpieza interrumpida. Agrega agua en cualquier momento durante su uso sin esperar el enfriamiento. Este limpiador a vapor es perfecto para tareas de limpieza de sala completa o de varias superficies gracias a sus 3 modos inteligentes y seguros.

Su diseño es uno de los más ligeros del mercado para que no hagas esfuerzo de más y tiene un mango plegable que puedes agarrar con guantes resistentes al calor. Esto te brinda movilidad flexible y seguridad dentro y fuera de casa para que limpies tu automóvil o la cocina sin problemas.