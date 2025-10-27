Está de oferta en Walmart el celular Samsung con una de las mejores cámaras y que trae lápiz de regalo

Este descuento incluye envío rápido y un plan de pago de 12 cuotas sin interés. Descubre más en esta nota.

El celular que está de oferta en Walmart.

Walmart tiene un descuento de 16500 pesos mexicanos para quienes buscan tener lo mejor de la tecnología pero por poco dinero. Con esta oferta podés llevarte el Samsung Galaxy S25 Ultra con 12 GB, 512 GB de RAM, de color gris titanio y con S Pen de regalo, por tan solo 19499 pesos.

Las características de este celular Una de las características más destacadas de este celular de Samsung es su sistema de cámaras. Tiene una cámara principal de 200 megapixeles, f/1.7 principal,estabilización óptica, enfoque Super Quad Pixel; un segundo lente con 50 megapixeles y ultra gran angular; y un tercer lente de 10 megapixeles.

samsung-galaxy-s25-ultra-67915672d72aa Walmart tiene una oferta para los amantes de Samsung. Archivo MDZ. Por otro lado, Samsung apostó a la velocidad con su procesador Snapdragon 8 Elite junto a 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento. Estos se combinan con Android 15 y One UI 7 que ofrecen una interfaz más sofisticada, una gestión de notificaciones mejorada y funciones de inteligencia artificial.

La pantalla con tecnología Dynamic AMOLED también ha llamado la atención de expertos. Esta es la propuesta de Samsung que ofrece una calidad fotográfica superior, una reproducción de color intensa y un menor consumo de energía.