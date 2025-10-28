Walmart tiene en oferta este celular Android con cámara Sony, 256 GB de almacenamiento y enfriamiento 3D

En la página del supermercado podrás encontrar este celular de color negro con un sistema de pago muy cómodo.

Xiaomi tiene una gran variedad de modelos que son elegidos por su excelente calidad-precio. Uno de ellos es el Poco X7 Pro y que está de oferta en Walmart por tan solo 4899 pesos mexicanos. Cabe destacar que su precio regular es de 10654 pesos y que puedes pagarlo en hasta 12 cuotas sin interés.

Las características más destacadas de este celular Android son su pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultra, dual cámara trasera 50Mpx/8Mpx, cámara frontal 20 Mpx, almacenamiento 256GB UFS 4.0, memoria RAM 8GB y batería de 6000 mAh con carga de 90W.

poco x7 El celular que está de oferta en Walmart. Archivo MDZ. Las características de este celular Desde Walmart aseguraron que POCO X7 Pro 5G es un smartphone diseñado para quienes buscan lo mejor en tecnología y rendimiento. Con su potente procesador Dimensity 8400 Ultra, el POCO X7 Pro ofrece una experiencia de usuario fluida y rápida, ideal para multitarea, juegos exigentes y transmisión de contenido en alta resolución.

Además, cuenta con una pantalla impresionante que te permite disfrutar de imágenes vibrantes y nítidas en la pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120 Hz. Desde tus series favoritas hasta los videojuegos más intensos, todo cobra vida con colores precisos y un nivel de detalle extraordinario.