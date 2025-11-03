Los Samsung Galaxy S26 se retrasan: motivos, consecuencias y fechas

Llegan malas noticias para los fanáticos de Samsung : todo indica que la llegada de los esperados Galaxy S26 sufrirá un retraso significativo. Según varias filtraciones, la compañía surcoreana no podrá lanzar su línea insignia a fines de enero de 2026, como era habitual en años anteriores.

Este movimiento sorprende al mercado, que esperaba con ansias la llegada de esta nueva línea “S”. De esta forma, Samsung parece querer corregir algunos errores vinculados a sus procesadores Exynos y entregar un dispositivos más pulido al mercado.

El retraso del Samsung Galaxy S26 se debería principalmente a problemas con el nuevo procesador Exynos 2600 de 2 nanómetros. La compañía insistiría en usar su propio chip en los modelos insignia, y los desafíos técnicos de esta nueva tecnología estarían forzando a posponer el lanzamiento hasta marzo.

El procesador Exynos 2600 y sus 2 nanómetros, el posible origen del retraso.

La industria tecnológica china, especialmente en la red social Weibo, arde con especulaciones. Aunque Samsung guarda silencio oficial, la mayoría de las filtraciones, incluyendo la del reconocido @UniverseIce , coinciden: el culpable sería el Exynos 2600.

La compañía coreana está empeñada en volver a usar sus propios chips en la gama alta, pero ¿está pagando el precio de la innovación? El salto a los 2 nanómetros parece estar generando más problemas de juventud de los esperados.

Si bien el procesador es el principal sospechoso, se barajan otras hipótesis para este retraso:

Cambios de diseño: Poco probable, ya que los prototipos filtrados sugieren una línea continuista.

Poco probable, ya que los prototipos filtrados sugieren una línea continuista. Nuevas baterías (SUS-CAN): Una tecnología prometedora para mejorar la densidad energética, pero que no estaría lista a tiempo.

Una tecnología prometedora para mejorar la densidad energética, pero que no estaría lista a tiempo. Estrategia “Galaxy Z”: Darle más aire y protagonismo a la familia de plegables, que Samsung quiere convertir en su principal motor de ventas.

Una nueva familia Galaxy S26: ¿El modelo 'Ultra' ya no será el único protagonista?

El retraso también podría estar vinculado a una reestructuración de la propia línea Galaxy S26. Los rumores sugieren cambios drásticos en la nomenclatura y el enfoque de los modelos.

Según se informa, el Galaxy S26 base adoptaría el tamaño del actual “Plus”. El modelo más continuista sería el Galaxy S26 Ultra. La gran novedad sería un Galaxy S26+ que se transformaría en una versión “ultrafina”, heredando la filosofía “edge”, y que sería, curiosamente, el modelo elegido para integrar el polémico Exynos 2600.

Retraso Samsung Galaxy S26 - Interna 2 El lanzamiento del Samsung Galaxy S26 podría llegar recién en marzo de 2026. Imagen extraída de la web

Las consecuencias: Competencia china y el regreso al MWC

Si se confirma el lanzamiento para marzo de 2026, las consecuencias para Samsung serán múltiples y complejas. La primera y más obvia es la ventaja competitiva que regala a sus rivales.

Los grandes fabricantes chinos, que suelen presentar primero en su mercado local, tendrán vía libre para inundar Europa y América con sus flagships antes que Samsung. Esto podría costarles la lealtad de muchos “early adopters” que no querrán esperar.

A nivel de software, el retraso también impacta. One UI 8.5, previsto para debutar con el Galaxy S26, podría ahora liberarse antes para los modelos actuales, cambiando el calendario de actualizaciones.

Pero no todo es negativo. Este cambio de fechas tiene un beneficiario inesperado: el Mobile World Congress 2026. Samsung podría regresar al gran escenario de Barcelona para su Unpacked, devolviendo al evento uno de sus protagonistas históricos.