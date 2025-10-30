Una filtración asegura que el iPhone 18 Pro de Apple incluirá apertura variable, una tecnología de cámara que Samsung Galaxy estrenó en 2018 y luego abandonó.

Apple prepara sus ‘armas’ para mejorar la cámara de los futuros iPhone 18 Pro. Ahora, tras una nueva ola de rumores, la compañía de Cupertino asegura que adoptará una tecnología de apertura variable, lo que nos lleva a pensar que Apple está incorporando una característica que, irónicamente, fue presentada en 2018 por Samsung.

Si bien los nuevos iPhone 17 son un verdadero éxito, Apple no quiere dormirse en los laureles y, por eso, está trabajando intensamente para mejorar su cámara, sobre todo contra los fabricantes asiáticos.

Novedades iPhone 18 - Interna 1 La cámara del iPhone 18 Pro de Apple podría tener apertura variable. Imagen extraída de la web ¿Qué es la apertura variable que tendría el iPhone 18 Pro? Según informa el medio coreano ETNews, citando fuentes de la industria, Apple ha decidido incluir una apertura variable en la cámara trasera principal del iPhone 18 Pro y Pro Max. Pero ¿qué significa esto exactamente? Esta tecnología permite que el lente de la cámara ajuste físicamente el tamaño de su apertura.

Esto se traduce en dos ventajas clave: un mejor rendimiento en condiciones de poca luz (con una apertura más amplia para captar más luz) y un enfoque más nítido con menor riesgo de sobreexposición en situaciones muy iluminadas (con una apertura más estrecha).

El iPhone 18 Pro adoptaría una vieja tecnología de cámara vista en un Samsung Galaxy histórico El iPhone 18 Pro de Apple podría tomar 'prestada' una idea de cámara de un Samsung Galaxy antiguo. El regreso de una idea del Samsung Galaxy S9 Esta innovación en Apple no es, en realidad, una novedad en la industria. Samsung fue la primera compañía en adoptar de forma masiva la apertura variable en sus buques insignia, los Samsung Galaxy S9 (2018) y Samsung Galaxy S10 (2019).