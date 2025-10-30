El iPhone 18 Pro adoptaría una vieja tecnología de cámara vista en un Samsung Galaxy histórico
Una filtración asegura que el iPhone 18 Pro de Apple incluirá apertura variable, una tecnología de cámara que Samsung Galaxy estrenó en 2018 y luego abandonó.
Apple prepara sus ‘armas’ para mejorar la cámara de los futuros iPhone 18 Pro. Ahora, tras una nueva ola de rumores, la compañía de Cupertino asegura que adoptará una tecnología de apertura variable, lo que nos lleva a pensar que Apple está incorporando una característica que, irónicamente, fue presentada en 2018 por Samsung.
Si bien los nuevos iPhone 17 son un verdadero éxito, Apple no quiere dormirse en los laureles y, por eso, está trabajando intensamente para mejorar su cámara, sobre todo contra los fabricantes asiáticos.
¿Qué es la apertura variable que tendría el iPhone 18 Pro?
Según informa el medio coreano ETNews, citando fuentes de la industria, Apple ha decidido incluir una apertura variable en la cámara trasera principal del iPhone 18 Pro y Pro Max. Pero ¿qué significa esto exactamente? Esta tecnología permite que el lente de la cámara ajuste físicamente el tamaño de su apertura.
Esto se traduce en dos ventajas clave: un mejor rendimiento en condiciones de poca luz (con una apertura más amplia para captar más luz) y un enfoque más nítido con menor riesgo de sobreexposición en situaciones muy iluminadas (con una apertura más estrecha).
El regreso de una idea del Samsung Galaxy S9
Esta innovación en Apple no es, en realidad, una novedad en la industria. Samsung fue la primera compañía en adoptar de forma masiva la apertura variable en sus buques insignia, los Samsung Galaxy S9 (2018) y Samsung Galaxy S10 (2019).
Sin embargo, el gigante surcoreano abandonó esta tecnología en modelos posteriores, ya que aumentaba el grosor y el precio del módulo de la cámara. Años después, Apple parece lista para retomarla, siguiendo el camino que también han adoptado marcas como Huawei, Honor y Xiaomi.
El desafío de Apple: ¿apertura de dos pasos o continua?
La gran incógnita ahora es cómo Apple implementará esta función en el iPhone 18 Pro. La configuración más básica, y la que usó el Samsung Galaxy S9, implica cambiar solo entre dos niveles preestablecidos.
En cambio, modelos más modernos como el Xiaomi 14 Ultra utilizan una apertura variable continua, que puede detenerse en cualquier punto intermedio, dando un control mucho más preciso. Se rumoreaba que Apple usaría 'láminas de apertura', lo que indica que podrían estar apuntando a la configuración más avanzada.
Si esta filtración se confirma, el iPhone 18 Pro marcará un hito en la historia de la cámara del iPhone. Este movimiento demuestra que Apple está dispuesta a buscar inspiración en cualquier parte, incluso en viejas ideas de su archirrival Samsung, con tal de mantener la corona en la fotografía móvil. Tendremos que esperar al lanzamiento oficial en 2026 para ver el resultado.