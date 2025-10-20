ARCA remata más de 100 iPhone 16, Pro y Pro Max desde $380.000
Se trata de iPhone nuevos, sin garantía ni revisión técnica previa, que forma parte del calendario de subastas de bienes retenidos o decomisados por Aduana.
La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una subasta pública de más de 100 iPhone 16, Pro y 16 Pro Max. El remate se realizará el 30 de octubre, entre las 11:00 y las 16:45, a través de la plataforma online del Banco Ciudad. Según la información oficial, los precios base arrancan en $380.000 y los equipos se distribuirán en nueve lotes, con un total de 119 unidades. Se trata de mercadería nueva, sin garantía ni revisión técnica previa, que forma parte del calendario de subastas de bienes retenidos o decomisados por la Aduana Argentina.
Cómo será el remate y dónde ver los equipos
El proceso será completamente digital y se canalizará por el portal de 'Subastas del Banco Ciudad'. Los lotes incluirán variantes de iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, con bases 'muy por debajo' del mercado local, lo que convierte la convocatoria en una oportunidad para usuarios finales y revendedores.
Te Podría Interesar
Habrá exhibición presencial previa para inspección ocular: este 20 y 21 de octubre, de 9:00 a 12:00, en el predio de ARCA ubicado en Hipólito Yrigoyen 851, Puerto Iguazú (Misiones). Tras el cierre del remate, los adjudicatarios deberán retirar las unidades en el lugar y condiciones indicadas por ARCA; no se realizan envíos.
En los últimos meses, ARCA y el Banco Ciudad ampliaron este esquema con remates de iPhone antiguos como los modelos 15 y 13, consolas PlayStation 5 e instrumentos musicales. El organismo también subasta inmuebles y vehículos con bases inferiores a las del mercado, un menú que atrajo a compradores particulares y a pequeñas firmas orientadas a la reventa.
Cómo participar y qué costos sumar
Para intervenir en la puja, se exige registro previo en el portal de subastas del Banco Ciudad (subastas.bancociudad.com.ar). El procedimiento contempla cuatro pasos básicos:
- Crear usuario y validar identidad.
- Elegir el lote de interés y revisar condiciones de venta y retiro.
- Depositar una garantía equivalente al 10% del precio base del lote.
- Ofertar dentro del horario fijado para la subasta.
El precio final se compone de la oferta ganadora más los impuestos aplicables. ARCA detalló que corresponde adicionar el 21% de IVA y el 10,5% de impuesto interno. Además, pueden existir aranceles y comisiones propios del sistema de subastas, junto con gastos de retiro y traslado que quedan a cargo del adjudicatario. El pago debe completarse en los plazos estipulados; el incumplimiento habilita la ejecución de la garantía.
Claves a considerar
- Base y demanda: el atractivo de las bases desde $380.000 puede impulsar competencia entre oferentes. Conviene definir un tope de puja y calcular el total con impuestos antes de ofertar.
- Exhibición previa: la inspección presencial permite confirmar estado y contenido de cada lote, un paso relevante al no existir garantía.
- Retiro en persona: la logística posterior corre por cuenta del ganador y no hay envíos. Planificar tiempos y costos evita demoras y cargos adicionales.
- Antecedentes del esquema: las subastas de tecnología reciente ya mostraron alta participación y adjudicaciones rápidas, un indicio de dinamismo para esta edición.