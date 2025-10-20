ARCA remata más de 100 iPhone 16, Pro y Pro Max desde $380.000

Se trata de iPhone nuevos, sin garantía ni revisión técnica previa, que forma parte del calendario de subastas de bienes retenidos o decomisados por Aduana.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una subasta pública de más de 100 iPhone 16, Pro y 16 Pro Max. El remate se realizará el 30 de octubre, entre las 11:00 y las 16:45, a través de la plataforma online del Banco Ciudad. Según la información oficial, los precios base arrancan en $380.000 y los equipos se distribuirán en nueve lotes, con un total de 119 unidades. Se trata de mercadería nueva, sin garantía ni revisión técnica previa, que forma parte del calendario de subastas de bienes retenidos o decomisados por la Aduana Argentina.

Habrá exhibición presencial previa para inspección ocular: este 20 y 21 de octubre, de 9:00 a 12:00, en el predio de ARCA ubicado en Hipólito Yrigoyen 851, Puerto Iguazú (Misiones). Tras el cierre del remate, los adjudicatarios deberán retirar las unidades en el lugar y condiciones indicadas por ARCA; no se realizan envíos.

En los últimos meses, ARCA y el Banco Ciudad ampliaron este esquema con remates de iPhone antiguos como los modelos 15 y 13, consolas PlayStation 5 e instrumentos musicales. El organismo también subasta inmuebles y vehículos con bases inferiores a las del mercado, un menú que atrajo a compradores particulares y a pequeñas firmas orientadas a la reventa.

Habrá exhibición presencial previa para inspección ocular: el 20 y 21 de octubre, de 9:00 a 12:00, en el predio de ARCA ubicado en Hipólito Yrigoyen 851, Puerto Iguazú (Misiones). Cómo participar y qué costos sumar Para intervenir en la puja, se exige registro previo en el portal de subastas del Banco Ciudad (subastas.bancociudad.com.ar). El procedimiento contempla cuatro pasos básicos: