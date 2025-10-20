¡Atrápalos ya! Samsung y Pokémon Go se unen en una alianza inédita para el Galaxy S25 FE

Muy poco de nosotros vimos venir esta sorprendente alianza entre Samsung y Pokémon GO . Ahora, con el reciente lanzamiento del Galaxy S25 FE en Argentina , llega esta gran colaboración que promete fusionar el mundo real con lo virtual, ofreciendo beneficios exclusivos para todos los fanáticos del videojuego.

La estrategia busca potenciar la llegada del nuevo integrante de la familia ‘Fan Edition’, un celular diseñado para el alto rendimiento. Las tiendas oficiales de Samsung se transformarán en puntos clave del universo Pokémon GO , con activaciones especiales, recompensas y una experiencia inmersiva que busca conectar directamente con la enorme comunidad de jugadores del país.

La colaboración llevará la magia de Pokémon GO directamente a las tiendas de Samsung . Durante el período de preventa, locales seleccionados se convertirán en ‘Poképaradas oficiales’, donde los entrenadores podrán obtener objetos virtuales para el juego.

Pero la experiencia no termina ahí. Dentro de las tiendas habrá un ‘photobooth’ temático. Los fanáticos que se saquen una foto y la publiquen en redes sociales con los hashtags #S25FE y #PokemonGo recibirán tarjetas coleccionables exclusivas como recompensa.

El Samsung Galaxy S25 FE no solo es el protagonista de esta alianza, sino que está diseñado para ser el compañero perfecto de cualquier entrenador. Su rendimiento está optimizado para el gaming gracias a su potente procesador Samsung Exynos 2400 y una cámara de vapor un 13% más grande que mejora la disipación del calor en largas sesiones de juego.

Su enorme batería de 4.900 mAh está pensada para aguantar todo el día de captura, y su pantalla de alta resolución con 1.900 nits de brillo asegura una visibilidad perfecta incluso bajo el sol. Además, su cámara principal de 50 MP es ideal para aprovechar las funciones de realidad aumentada del juego. ¿Podría ser este el celular definitivo para un maestro Pokémon?

Recompensas exclusivas y el compromiso de Samsung

Además de las activaciones en las tiendas, la alianza incluye un beneficio directo para quienes compren el Galaxy S25 FE. Los nuevos dueños recibirán un cupón de la Galaxy Store por un valor de $150.000 para canjear en artículos dentro de Pokémon GO, como Pokémonedas, boletos para eventos o ítems para su avatar.

A esto se suma el compromiso a largo plazo de Samsung, que garantiza siete años de actualizaciones de software y seguridad para el dispositivo, reforzando la idea de una inversión duradera.