OnePlus confirma la fecha de lanzamiento del OnePlus 15

El fabricante asiático OnePlus confirmó a través de publicaciones en la red social Weibo que el OnePlus 15 se lanzará oficialmente en China el 27 de octubre. El anuncio también reveló los tres colores disponibles —Misty Purple, Original Sand Dune y Absolute Black— y adelantó que el evento incluirá la presentación del OnePlus Ace 6.

El OnePlus 15 llegará con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador más potente de Qualcomm, lo que lo coloca dentro de los principales dispositivos de gama alta del mercado. Según las pruebas iniciales, el chip ofrece un menor consumo energético y una mejor gestión térmica, incluso en tareas exigentes como los videojuegos.

"Con este lanzamiento queremos ofrecer el mejor equilibrio entre potencia, diseño y autonomía", comentó un portavoz de la marca en Weibo.

Además, el terminal busca competir directamente con modelos como el iPhone 17 Pro y el Samsung Galaxy S25 Ultra.

Entre los rumores más comentados destaca su pantalla de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K y frecuencia de 165 Hz, una cifra superior a la mayoría de teléfonos del mercado actual. Este detalle lo convierte en una opción atractiva para usuarios que buscan fluidez en videojuegos y aplicaciones de alto rendimiento.

El dispositivo podría contar con 16 GB de RAM en su versión estándar y variantes de 12 GB y 24 GB, aunque la más potente sería exclusiva para el mercado chino. También se espera que llegue con Android 16 y una batería de gran capacidad con carga rápida, sello característico de la marca.

Por el momento, OnePlus no ha confirmado la fecha del lanzamiento global de los teléfonos, aunque se estima que la presentación internacional podría producirse antes de fin de año.

Competencia directa en el mercado premium

OnePlus: primer vistazo del teléfono más esperado en el mercado chino OnePlus 15: primer vistazo del teléfono más esperado en el mercado chino.

Con el OnePlus 15, la compañía busca consolidarse como una alternativa sólida frente a los gigantes del sector. Su apuesta combina diseño minimalista, materiales premium y un enfoque en el rendimiento sostenido.

Si las especificaciones filtradas se confirman, el nuevo modelo podría convertirse en uno de los teléfonos más destacados de 2025, gracias a su pantalla de alta frecuencia, procesador de última generación y gestión térmica optimizada. El OnePlus 15 se perfila así como un candidato fuerte dentro del segmento premium, reforzando la estrategia de la marca de ofrecer innovación sin alejarse de su identidad de alto rendimiento y precio competitivo.