OnePlus 15: se filtra un diseño más realista antes de su lanzamiento global en 2026

El OnePlus 15 vuelve a ser protagonista tras la aparición de fotografías filtradas que muestran un diseño más cercano a los últimos modelos de la marca. Las imágenes, publicadas esta semana, revelan un dispositivo con marcos planos y un módulo de cámaras cuadrado con esquinas redondeadas. El lanzamiento global de este modelo de OnePlus está previsto para el primer trimestre de 2026.

Las imágenes muestran al dispositivo en dos acabados: rosa y gris. El detalle más llamativo es el nuevo módulo trasero, que reemplaza el formato circular de modelos previos. Incluye tres cámaras y un flash LED organizados de manera distintiva: dos lentes alineadas verticalmente en un módulo con forma de píldora y una tercera ubicada a un costado, dentro del mismo bloque.

Según el filtrador Kristijan Lucic , “este diseño resulta más coherente con la línea de productos de OnePlus y se distancia de las comparaciones con el iPhone que surgieron en filtraciones anteriores”. El marco plano y el logotipo de la marca en la parte trasera refuerzan la identidad visual propia de la compañía.

El supuesto diseño del OnePlus 15 muestra un módulo de cámaras cuadrado con tres sensores y flash LED.

El nuevo smartphone está previsto para debutar en China el próximo mes, con un lanzamiento global anunciado para el primer trimestre de 2026. Aunque la compañía no confirmó especificaciones técnicas, las filtraciones apuntan a que el OnePlus 15 mantendrá la línea estética del OnePlus 13T y 13T Pro, con un diseño más reconocible.

La filtración incluye un detalle curioso: en una de las imágenes del modelo gris no se observa el botón de encendido en el lateral derecho. Algunos analistas señalan que podría tratarse de un error de procesamiento por parte de la cámara con zoom o de un fallo en la edición de la imagen.

image El nuevo smartphone está previsto para debutar en China el próximo mes. Kristijan Lucic

Más allá de este detalle, especialistas del sector consideran que se trata del diseño más convincente hasta el momento. “Es probable que estas imágenes reflejen el aspecto final del dispositivo”, apuntaron desde portales especializados en tecnología móvil.

Con esta filtración, OnePlus genera expectativas en torno a su próximo lanzamiento, que competirá directamente con otros smartphones de gama alta en 2026. La marca apuesta por un diseño renovado y una identidad clara para diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.