OnePlus Turbo: el nuevo rival de Xiaomi en la gama media

El próximo OnePlus representa el intento de la marca por recuperar terreno en el segmento de gama media. Un espacio que parecía perdido frente a la competencia de Xiaomi . Según reportes del sitio Gizmochina , el dispositivo integrará procesador Snapdragon de última generación y hasta 12GB de RAM, configuraciones que suelen encontrarse en teléfonos de precio mucho más alto.

El OnePlus Turbo contará con un sistema de refrigeración mejorado mediante cámara de vapor y capas de grafito, tecnología que la marca ya aplica en sus modelos de gama alta. Con este recurso, busca ofrecer un rendimiento sostenido para videojuegos o multitarea sin sobrecalentamiento.

Otro punto destacado será la batería, que superará los 6.000 mAh y admitirá carga rápida. Combinada con las optimizaciones de OxygenOS, promete una autonomía extendida durante jornadas de uso intensivo.

El smartphone mantendrá un diseño con pantalla plana AMOLED, algo valorado por usuarios que priorizan la durabilidad y facilidad de uso. También se espera certificación contra agua y polvo, conectividad WiFi 7 y un módulo de cámaras con el sello Hasselblad.

image ¿Retorno a gama media? La estrategia de OnePlus OnePlus

En el apartado de software, OxygenOS incluirá mejoras específicas para aprovechar el hardware del modelo. Se incorporarán funciones basadas en inteligencia artificial para optimizar las fotografías y gestionar de forma más eficiente los recursos del sistema.

¿Estrategia de mercado o medida desesperada?

¿Qué paso con los populares One Plus? ¿Qué paso con los populares One Plus?

Este movimiento se produce en un contexto en el que OnePlus había dejado de lado el segmento intermedio, centrando su catálogo en modelos premium que superaban los 800 euros. Con el Turbo, la marca busca competir directamente con Redmi y Realme, compañías que dominan actualmente la gama media en Europa y Asia.

Además, tras la ausencia del OnePlus 13T en Europa debido a cuestiones arancelarias, el Turbo aparece como una alternativa para cubrir ese espacio. De acuerdo con filtraciones del roadmap de la compañía, el dispositivo forma parte de un plan más amplio para diversificar su presencia en distintos rangos de precio. Con esta apuesta, OnePlus intentará combinar su experiencia en smartphones de gama alta con un modelo que pueda atraer a un público más amplio, interesado en rendimiento sólido sin necesidad de pagar el costo de un buque insignia.