Xiaomi Redmi 15 Pro vs Poco F7: ¿Cuál conviene comprar?

El mercado de teléfonos inteligentes sigue sumando modelos que compiten por ofrecer la mejor relación entre potencia y costo. En este escenario, el Xiaomi Redmi 15 Pro y el POCO F7 se presentan como alternativas destacadas para usuarios que buscan un dispositivo equilibrado en rendimiento, cámaras y autonomía. Ambos comparten el respaldo de Xiaomi , aunque apuntan a públicos distintos.

El Xiaomi Redmi 15 Pro alcanza 92 puntos en la comparativa frente a los 77 del POCO F7 . Esto se explica por su procesador más potente —con hasta 28% más velocidad de CPU— y una memoria RAM superior, con 16 GB frente a los 12 GB del POCO F7 . Además, el Redmi ofrece hasta 1 TB de almacenamiento interno, el doble que su competidor, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes requieren gran capacidad de guardado.

El POCO F7 , por su parte, se apoya en una pantalla con tasa de muestreo táctil de 480 Hz, frente a los 300 Hz del Redmi 15 Pro . Esto representa una ventaja para usuarios que priorizan fluidez en juegos o tareas que demandan alta sensibilidad táctil.

Cámaras y funciones

En el apartado fotográfico, el 15 Pro lleva la delantera con un sistema de tres lentes de 50 MP cada una, mientras que el POCO F7 combina un sensor principal de 50 MP con uno secundario de 8 MP. La cámara frontal también es más robusta en el Xiaomi, con 32 MP frente a 20 MP del POCO.

Xiami smartphone Xiaomi 15 Pro. Imagen generada con IA

Entre las funciones adicionales, el Redmi 15 Pro integra carga inalámbrica y mejor calidad de grabación en 8K a 30 fps, frente a los 24 fps del POCO F7. Sin embargo, el POCO incluye compatibilidad con LDAC y pantalla con tecnología de cristal resistente a daños, dos aspectos que pueden inclinar la balanza para usuarios que buscan durabilidad y conectividad.

En el mercado internacional, el Xiaomi Redmi 15 Pro se consigue desde $375 dólares, mientras que el POCO F7 ronda los $625 dólares. La diferencia de precio es considerable y puede ser decisiva: el Redmi ofrece mayor potencia y almacenamiento a menor costo, mientras que el POCO F7 destaca en pantalla y durabilidad.

La elección dependerá del perfil de cada usuario. Para quienes buscan rendimiento, cámaras avanzadas y precio competitivo, el Xiaomi Redmi 15 Pro parece la opción más conveniente. En cambio, quienes priorizan experiencia de pantalla y resistencia, encontrarán en el POCO F7 un dispositivo sólido dentro de la gama.