¿Cuánto cuesta el Xiaomi Redmi 14C?: el smartphone más económico de Argentina

El Xiaomi Redmi 14C es actualmente la opción más accesible dentro del catálogo oficial de la compañía en Argentina . Este modelo está diseñado para usuarios que buscan un dispositivo con características equilibradas, buena autonomía y funciones básicas de cámara, sin superar la barrera de los precios de gama media.

El teléfono incorpora un procesador MediaTek Helio G81-Ultra, acompañado por una GPU Mali-G52 MC2. La configuración estándar incluye 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, con posibilidad de expansión mediante memoria virtual hasta los 8 GB. De esta forma, el Redmi 14C ofrece un rendimiento estable para tareas cotidianas y aplicaciones de uso frecuente. Recordemos que actualmente es recomendable adquirir un smartphone con un almacenamiento mínimo de 128 GB.

En cuanto al costo, el Xiaomi Redmi 14C puede encontrarse en plataformas como Mercado Libre de Argentina a un valor aproximado de $194.804 pesos en su versión de 8 GB RAM (4+4) y 256 GB de almacenamiento, en color Sage Green. Mientras que su versión de 128 GB de almacenamiento es más económica a $139.987 pesos. Esto lo convierte en el smartphone más barato de la marca disponible en el mercado local.

El dispositivo destaca por su pantalla de 6,88 pulgadas con resolución de 1640 x 720 píxeles, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y certificación de protección ocular TÜV Rheinland. Estos atributos apuntan a mejorar la experiencia de uso diario, especialmente en lectura y navegación prolongada.

redmi 14c Redmi 14C: uno de los mejores calidad precio de Argentina. Imagen generada con IA

En el apartado fotográfico, este Xiaomi equipa una cámara trasera de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 13 megapíxeles, ambas con funciones de retrato, HDR y modo nocturno. La grabación de video alcanza una resolución máxima de 1080p a 30 fps, suficiente para registros básicos y contenido en redes sociales.

La batería es otro de sus puntos fuertes, con 5160 mAh de capacidad y soporte para carga rápida de 18W mediante puerto USB-C. Según pruebas de la marca, esta autonomía permite más de un día de uso con consumo moderado.

Con estas especificaciones, el Xiaomi Redmi 14C se ubica como una alternativa para quienes buscan un smartphone económico que mantenga un equilibrio entre pantalla, cámara y batería.