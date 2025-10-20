Dragon Ball prepara un nuevo videojuego para 2026: esto es lo que sabemos

La franquicia creada por Akira Toriyama volverá al mundo gamer con un proyecto inédito que será presentado en el evento Dragon Ball ' Genkidamatsuri 2026', el próximo 25 de enero en Makuhari Messe, Japón. Bandai Namco confirmó que se trata de un título completamente nuevo, aún sin nombre, que marcará el rumbo de los videojuegos del universo de Goku y compañía en los próximos años.

El festival 'Dragon Ball Genkidamatsuri' es uno de los eventos oficiales más esperados por los fans. Organizado por Bandai Namco , funciona como una vidriera de todas las novedades sobre videojuegos , películas, expansiones y productos derivados de la saga.

En esta edición, además de celebrar los 40 años de la franquicia, el encuentro contará con la presencia de Masako Nozawa, la voz de Goku, y Akio Iyoku, productor histórico de la serie.

Durante el evento se revelarán novedades sobre títulos ya existentes como Dragon Ball Z: Dokkan Battle, Dragon Ball Legends y Dragon Ball: Gekishin Squadra, el más reciente MOBA del universo Dragon Ball . También se esperan actualizaciones de los juegos de cartas Fusion World y Super Divers.

Bandai Namco confirmó que el anuncio principal se realizará en el panel 'Genkida Stage+', donde se presentará oficialmente el nuevo juego de Dragon Ball programado para 2026.

Aunque no se dieron detalles sobre su género o plataformas, los rumores apuntan a que podría tratarse de una experiencia distinta a los clásicos títulos de pelea —como FighterZ o Sparking! ZERO— y que podría explorar el terreno de los RPG o incluso el mundo abierto.

El estudio también adelantó que en 2026 se mantendrá activo el soporte para Sparking! ZERO, FighterZ y 'Xenoverse 2, con nuevo contenido temático de Dragon Ball Daima, la última entrega del universo animado.

Los seguidores de la saga mantienen altas expectativas, ya que se desconoce qué dirección tomará la franquicia tras la muerte de Toriyama y las recientes pistas de Toyotaro, su sucesor. Por ahora, el 25 de enero de 2026 será la fecha clave en la que el próximo capítulo de Dragon Ball en los videojuegos finalmente saldrá a la luz.