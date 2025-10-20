HP presentó la OMEN 16 y la OmniBook Ultra 14: notebooks con potencia e inteligencia artificial
HP sorprendió al público con dos opciones de portátiles: una para gamers y otra para productividad e IA.
HP realizó el lanzamiento de la OMEN 16 y la OmniBook Ultra 14 Next Gen AI PC. En un evento que convocó a socios estratégicos como AMD y NVIDIA, prensa especializada y creadores de contenido, para experimentar en primera persona cómo la innovación de HP transforma el gaming, el trabajo, la productividad y la creación de contenido mediante inteligencia artificial.
El evento ofreció un recorrido interactivo por diversas estaciones tecnológicas, donde se presentaron las últimas soluciones del ecosistema HP. Desde laptops gamer de alto rendimiento hasta notebooks ultraportátiles optimizadas por IA, cada espacio permitió explorar cómo la tecnología puede potenciar la productividad, la creatividad y la experiencia de juego en tiempo real.
HP: más potente que cualquier PC de escritorio
Entre las experiencias más destacadas, los asistentes pudieron probar la OMEN 16, la laptop gamer más avanzada de HP hasta la fecha, equipada con OMEN AI, un sistema de inteligencia artificial que ajusta automáticamente los parámetros del hardware, sistema operativo y videojuego según el comportamiento del usuario. Con procesadores Intel Core Ultra 9 y AMD Ryzen AI 9 Mobile, GPU GeForce RTX 5090, hasta 64 GB de memoria DDR5 y soporte para NVIDIA DLSS 4 y NIM Microservices, el equipo ofrece una experiencia de juego y creación de contenido fluida, inmersiva y sin complicaciones.
Al mismo tiempo, la HP OmniBook Ultra 14 Next Gen AI se presentó como la laptop para profesionales y creadores más inteligente de HP, con hasta 55 TOPS de potencia de IA, HP AI Companion, audio Poly Studio y batería de hasta 22 horas. Este dispositivo permite a los usuarios maximizar la productividad y creatividad, integrando la IA de manera natural en todas las tareas diarias.
Con estos lanzamientos, HP fortalece su ecosistema tecnológico en Argentina y América Latina, reafirmando su compromiso con el desarrollo de soluciones de alto desempeño que elevan el estándar de la industria y responden a los retos de la próxima generación de usuarios.