HP presentó la OMEN 16 y la OmniBook Ultra 14: notebooks con potencia e inteligencia artificial

HP realizó el lanzamiento de la OMEN 16 y la OmniBook Ultra 14 Next Gen AI PC . En un evento que convocó a socios estratégicos como AMD y NVIDIA, prensa especializada y creadores de contenido, para experimentar en primera persona cómo la innovación de HP transforma el gaming, el trabajo, la productividad y la creación de contenido mediante inteligencia artificial.

El evento ofreció un recorrido interactivo por diversas estaciones tecnológicas, donde se presentaron las últimas soluciones del ecosistema HP . Desde laptops gamer de alto rendimiento hasta notebooks ultraportátiles optimizadas por IA, cada espacio permitió explorar cómo la tecnología puede potenciar la productividad, la creatividad y la experiencia de juego en tiempo real.

"Con la nueva OMEN 16 y la HP OmniBook Ultra 14, estamos presentando una nueva generación de PCs potenciadas por inteligencia artificial que redefinen lo que significa el rendimiento. En HP combinamos potencia, diseño y tecnología inteligente para acompañar tanto a gamers como a profesionales en sus desafíos diarios, ofreciendo experiencias fluidas, seguras y personalizadas", expresó Gabriel Renzo, Gerente de Consumo en HP Argentina.

Entre las experiencias más destacadas, los asistentes pudieron probar la OMEN 16 , la laptop gamer más avanzada de HP hasta la fecha , equipada con OMEN AI, un sistema de inteligencia artificial que ajusta automáticamente los parámetros del hardware, sistema operativo y videojuego según el comportamiento del usuario. Con procesadores Intel Core Ultra 9 y AMD Ryzen AI 9 Mobile, GPU GeForce RTX 5090, hasta 64 GB de memoria DDR5 y soporte para NVIDIA DLSS 4 y NIM Microservices, el equipo ofrece una experiencia de juego y creación de contenido fluida, inmersiva y sin complicaciones.

"Impulsadas por la arquitectura NVIDIA Blackwell, las laptops GeForce RTX Serie 50 que equipan la nueva línea de HP son la mejor opción para gamers, estudiantes y profesionales creativos. Equipadas con un nivel masivo de potencia en IA y ofreciendo funciones revolucionarias para jugar, estudiar o trabajar, la Serie RTX 50 permite nuevas experiencias creativas con NVIDIA Studio y una mejor fidelidad gráfica con alto rendimiento gracias a NVIDIA DLSS 4, funciones muy buscadas y aprobadas por nuestros usuarios, disponibles exclusivamente para quienes tienen GeForce RTX", dijo Alexandre Ziebert, Gerente de Technical Marketing de NVIDIA para Latinoamérica.

Al mismo tiempo, la HP OmniBook Ultra 14 Next Gen AI se presentó como la laptop para profesionales y creadores más inteligente de HP, con hasta 55 TOPS de potencia de IA, HP AI Companion, audio Poly Studio y batería de hasta 22 horas. Este dispositivo permite a los usuarios maximizar la productividad y creatividad, integrando la IA de manera natural en todas las tareas diarias.

Con estos lanzamientos, HP fortalece su ecosistema tecnológico en Argentina y América Latina, reafirmando su compromiso con el desarrollo de soluciones de alto desempeño que elevan el estándar de la industria y responden a los retos de la próxima generación de usuarios.