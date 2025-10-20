Windows 11 estrenó Copilot Voice y Vision: control por voz y ayuda contextual

Microsoft habilitó en Windows 11 dos funciones que buscan hacer del asistente un 'copiloto' real del sistema: Copilot Voice, para controlar la computadora con la voz, y Copilot Vision, para que el asistente 'vea' lo que está en pantalla y ofrezca ayuda contextual. Lo relevante: no hace falta hardware especial ni una PC especial con Copilot+; llegan vía actualización de Microsoft Store y funcionan en cualquier equipo con Windows 11.

Copilot Voice se activa con el comando 'Hey Copilot' y permite pedir acciones o respuestas sin teclear. Viene desactivado por defecto: se habilita desde la configuración de Copilot . Una vez activo, aparece un icono de micrófono y un tono confirma que escucha. Para cerrar, alcanza con decir 'Goodbye', tocar la 'X' o esperar unos segundos hasta que se desconecte. Según Microsoft , quienes usan voz interactúan el doble con el asistente en comparación con los que solo escriben.

Copilot Vision es el salto cualitativo. El asistente analiza lo que ves en pantalla y entrega ayuda específica sobre esa ventana o el escritorio completo, a elección.

Copilot Vision es el salto cualitativo. El asistente analiza lo que ves en pantalla y entrega ayuda específica sobre esa ventana o el escritorio completo, a elección. El modo 'Highlights' guía paso a paso dónde hacer clic para completar tareas. En Word, Excel y PowerPoint, Vision recorre documentos y presentaciones sin que debas avanzar de página, lo que acelera la revisión de informes extensos u hojas de cálculo complejas. Microsoft adelantó que pronto se podrá usar Vision escribiendo, útil para contextos en los que no conviene hablar.

La compañía integró atajos en la barra de tareas con Ask Copilot, que abre Voice y Vision en un clic. El buscador renovado muestra resultados mientras escribís y mantiene las APIs de Windows Search: Copilot no accede a archivos personales salvo autorización explícita.

En el frente de automatización, Copilot Actions llegará primero a Windows Insiders desde Copilot Labs. Permitirá ejecutar acciones sobre archivos locales (organizar fotos, extraer datos de PDF, entre otras) en lenguaje natural. Microsoft admite posibles errores con interfaces complejas, de ahí la fase experimental.

El ecosistema se completa con conectores para OneDrive, Outlook, Google Drive, Gmail y Google Calendar, que habilitan búsquedas del estilo 'encontrá mi cita con el dentista' o 'cuál es el correo de María', además de exportar respuestas directo a Word, Excel o PowerPoint y ajustar configuraciones del sistema con órdenes simples, por ejemplo 'hacé la pantalla más fácil de leer'.

Novedades curiosas llegan al 'Explorador de archivos': Manus promete generar un sitio web a partir de documentos locales con clic derecho y sin subir archivos; edición con Filmora desde el menú contextual; y, para PC Copilot+, integración con Zoom vía 'Click to Do', que permite programar reuniones al pasar el cursor por un correo. En juegos, Gaming Copilot entra en beta en los ROG Ally, con recomendaciones en tiempo real sin salir del juego.

Embed - Introducing Copilot+ PCs

Privacidad, requisitos y disponibilidad

Microsoft subraya que Copilot Actions está apagado por defecto, puede pausarse o desactivarse y pide permiso para decisiones sensibles. La actividad se muestra en pantalla y se apoya en las capas de seguridad de Windows 11 desde el arranque. Aun así, la capacidad de Vision para analizar de continuo lo que ocurre en el escritorio reabre el debate sobre privacidad, con ecos del caso Recall. La empresa insiste en el consentimiento explícito, controles visibles y la opción de revocar permisos.

Windows 10 acaba de perder soporte oficial y millones de usuarios encaran la actualización. Microsoft apuesta a que Voice y Vision funcionen como incentivo para dar el salto. Al mismo tiempo, Linux gana terreno en escritorio con discursos centrados en control del usuario y preocupaciones por la privacidad; el desafío para Microsoft será demostrar valor sin invadir.

Con estos añadidos, Copilot gana autonomía real: oye, ve y actúa sobre el contexto del usuario, con el objetivo de acortar pasos en tareas creativas, de oficina y de soporte, sin obligar a renovar el hardware.