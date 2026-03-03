Un grave error en Windows 11 rompe el Bloc de notas: por qué pasa y cómo arreglarlo

Windows 11 suele moverse con una estabilidad razonable, pero cada tanto aparecen fallas que descolocan porque no explican demasiado. En las últimas semanas, muchos usuarios reportaron un error puntual: al abrir Bloc de notas , Herramienta Recortes (y otras apps del sistema), Windows muestra el código 0x803f8001 junto a un mensaje tipo “revisá tu cuenta”. El resultado es tan simple como frustrante: aplicaciones de uso cotidiano que, de un día para el otro, dejan de iniciar.

La buena noticia es que, aunque el código no sea claro, el origen suele estar bastante acotado y hay soluciones prácticas para volver a la normalidad. La mala: no siempre depende 100% del usuario, porque puede estar ligado a validaciones de licencias en la Microsoft Store e incluso a fallas del lado de los servicios de Microsoft .

El patrón que se repite en reportes y guías técnicas es que el error aparece cuando Microsoft Store no puede validar licencias de aplicaciones, incluso de algunas que vienen “de fábrica” en Windows 11 , como Notepad o Snipping Tool. La explicación más frecuente apunta a tres causas: caché dañada de la Store, desincronización de la cuenta Microsoft o algún glitch de registro/activación de apps.

En enero de 2026, además, el tema creció porque varias publicaciones vincularon los problemas de apps y otros fallos a la actualización KB5074109, aunque hubo reportes cruzados: algunos la mencionan como parte del contexto y otros hablan de arreglos “del lado del servidor” que se aplicaron sin que el usuario toque nada.

Es el fix clásico cuando hay fallas de licencias o validación. Abrí “Ejecutar” (Win + R), escribí wsreset.exe y presioná Enter. Esperá a que se reinicie la Store y reiniciá la PC.

2) Cerrar sesión y volver a iniciar sesión en Microsoft Store

Si el problema es de sincronización de cuenta, este paso suele destrabar la validación (especialmente si el error apareció “de golpe” sin cambios grandes de configuración).

3) Reparar o restablecer la app afectada

Andá a Configuración → Aplicaciones → Aplicaciones instaladas, buscá Bloc de notas o Recortes, entrá en Opciones avanzadas y probá primero Reparar. Si no alcanza, Restablecer (puede borrar configuraciones/datos de la app).

4) Desinstalar y reinstalar (mejor desde el sitio oficial si aplica)

Algunas apps de terceros que dependen de la Store se arreglan reinstalando desde el sitio del fabricante. En el caso de apps del sistema, puede variar según cómo esté empaquetada la instalación en tu equipo, pero la lógica es la misma: reinstalar para forzar un registro limpio.

bolc de notas Si persiste, cerrar sesión, reparar/restablecer apps y mantener Windows Update al día siempre. Imagen generada por la IA

Actualizaciones: el paso clave para que no vuelva

Si todo lo anterior falla, la pista más importante es revisar Windows Update. El enfoque “seguro” es instalar actualizaciones acumulativas posteriores y reiniciar, porque Microsoft fue aplicando correcciones (incluyendo arreglos del lado de sus servicios) para este tipo de bloqueos.

Y un consejo final para evitar falsas cuentas perfectas: cuando el error está atado a licencias/Store, a veces el problema se resuelve tras un update o una corrección backend. Por eso, lo más efectivo suele ser: wsreset + reinicio + reparar/restablecer + Windows Update al día, en ese orden.