Un nuevo Windows 11 ya es oficial: Microsoft confirma la fecha y adelanta las novedades clave

A pesar de los tropiezos que vienen arrastrando algunas actualizaciones de Windows 11 —parches que corrigen una cosa y rompen otra—, Microsoft no frena. Y en esa hoja de ruta ya hay un nombre marcado en rojo: Windows 11 26H2 , la próxima gran actualización del sistema operativo. La novedad es que ya es oficial y, aunque todavía faltan meses, la compañía empezó a dejar pistas concretas sobre cuándo llega y qué cambios traerá, con un foco cada vez más visible en la inteligencia artificial.

Según lo que se desprende de referencias encontradas en Windows Update y del trabajo que Microsoft ya muestra en el programa Insider, Windows 11 26H2 apunta a lanzarse hacia fin de 2026 , con una ventana que, por calendario, suele ubicarse alrededor de octubre.

Parte de la confusión viene de un detalle clave: existen Windows 11 26H1 y 26H2, pero no están pensados para el mismo público. Varios reportes sostienen que Windows 11 26H1 será una versión especial enfocada en nuevos equipos con procesadores ARM, en particular los que monten el Snapdragon X2, y se espera para la primera mitad de 2026.

En cambio, Windows 11 26H2 sería la actualización “general”: la que llegará a la mayoría de PCs con procesadores tradicionales (Intel y AMD), y por eso la que concentra la atención del usuario común.

Microsoft, además, mantiene una idea práctica: Windows 11 25H2 sigue siendo, por ahora, la base que recibe nuevas funciones en el día a día, mientras 26H2 se prepara como el salto de fin de año.

La confirmación de que 26H2 ya está en el radar oficial se apoya en una señal técnica: quienes están en Windows Insider (Dev Channel) con compilaciones recientes ya ven menciones relacionadas a los paquetes de actualización. Por ejemplo, Microsoft publicó la Build 26300.7674 (KB5074170) dentro del programa Insider, un indicio de que el sistema sigue evolucionando por la vía de “paquetes de habilitación” y referencias internas que anticipan el próximo ciclo.

26H2 será la actualización general para Intel y AMD; 25H2 sigue recibiendo funciones.

Qué novedades se esperan en Windows 11 26H2

Todavía hay funciones sin confirmación final para la versión estable, pero el mapa de cambios que se está probando apunta a una dirección clara: más Copilot, más integración y ajustes visuales con coherencia moderna.

Copilot dentro del Explorador de archivos: Microsoft prueba una integración para interactuar con Copilot desde el Explorador, con la idea de resumir, buscar o gestionar archivos usando lenguaje natural. Es uno de los cambios más comentados porque mete IA en un lugar “central” del uso cotidiano.

prueba una integración para interactuar con Copilot desde el Explorador, con la idea de resumir, buscar o gestionar archivos usando lenguaje natural. Es uno de los cambios más comentados porque mete IA en un lugar “central” del uso cotidiano. Búsqueda con IA en la barra de tareas (“Preguntar a Copilot”): la búsqueda clásica se apoyaría en Copilot para consultas más complejas, con una experiencia más directa desde el escritorio.

Nueva Vista de Agenda en el Centro de notificaciones: una integración para ver agendas de Outlook desde el panel de notificaciones, basada en WebView2, con un enfoque más moderno que lo que tuvo Windows 10.

Cuadro Ejecutar renovado: el clásico “Win + R” se modernizaría con WinUI y el efecto Mica, buscando coherencia estética y dejando la puerta abierta a mejoras futuras.

En resumen, Windows 11 26H2 se perfila como una actualización grande por integración, no tanto por “cambios de identidad” del sistema. La fecha tentativa —finales de 2026, probablemente octubre— ya está sobre la mesa. Lo que falta es lo de siempre: que Microsoft confirme el día exacto y que la estabilidad, esta vez, acompañe.