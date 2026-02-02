¿Desapareció el ícono de Wi-Fi en Windows 11? El truco rápido para recuperarlo y volver a navegar
Un ajuste simple en Servicios de Windows 11 suele resolver el problema en minutos y devuelve el acceso rápido a redes inalámbricas en la bandeja del sistema.
La interfaz de Microsoft en Windows 11 intenta que casi todo esté “a un clic” de distancia. Y ahí aparece un clásico que no falla: la barra de tareas, ese espacio fijo donde se anclan apps, se ven programas abiertos y, sobre todo, se consultan accesos rápidos. El corazón de esa comodidad está en la bandeja del sistema, en el extremo derecho: conectividad, sonido, brillo, batería, notificaciones.
Por eso, cuando un día el ícono de Wi-Fi desaparece de esa zona, la sensación es de desconcierto inmediato. No solo porque rompe la costumbre, sino porque a veces el síntoma viene con un problema mayor: el equipo no logra conectarse a Internet o deja de mostrar redes disponibles. La buena noticia es que, en muchos casos, la solución está en un ajuste simple que se activa en segundos.
Te Podría Interesar
Por qué se “pierde” el Wi-Fi en la bandeja del sistema
Aunque parezca un error grave, la desaparición del ícono suele responder a fallas puntuales del sistema: un servicio que se detuvo, un controlador que quedó desactualizado o una configuración que se alteró tras una actualización o reinicio. Como la bandeja del sistema refleja el estado real de la conectividad, si Windows 11 deja de gestionar correctamente la red inalámbrica, el ícono puede desaparecer o quedar inutilizable.
En otras palabras: no siempre es un problema de “interfaz”. A veces es el sistema diciendo que el Wi-Fi no está operando como debería.
La solución más rápida: activar “Configuración automática de WLAN”
El método más directo consiste en reactivar el servicio que administra las conexiones inalámbricas: Configuración automática de WLAN. Es el componente que permite que el PC detecte redes, se conecte, se desconecte y gestione perfiles Wi-Fi. Si está detenido o deshabilitado, la conectividad puede caerse… y el ícono también.
Paso a paso (Windows 11):
- Hacé clic en el cuadro de búsqueda de la barra de tareas.
- Escribí "Servicios" y abrí la aplicación.
- En la lista, buscá "Configuración automática de WLAN".
- Entrá con doble clic.
- Verificá dos cosas:
- Tipo de inicio: si no está en Automático, cambialo a "Automático".
- Estado del servicio: tocá Iniciar (o Reiniciar, si ya estaba activo pero fallaba).
- Aceptá los cambios y cerrá la ventana.
En muchos casos, con eso alcanza: el sistema vuelve a detectar redes y el ícono de Wi-Fi reaparece en la bandeja, listo para conectarte.
Si no vuelve: cuatro alternativas según el síntoma
Si el servicio está activo y el ícono no regresa, conviene avanzar con este orden (de menor a mayor intervención):
- Ejecutar el solucionador de problemas de red: suele corregir configuraciones comunes automáticamente.
- Actualizar o reinstalar drivers del adaptador Wi-Fi: ideal si en el Administrador de dispositivos aparece una advertencia o el adaptador “se desconecta”.
- Revisar BIOS/UEFI: como último recurso de software, si el equipo no detecta el adaptador interno.
- Usar un adaptador Wi-Fi USB: salida rápida si se sospecha un daño físico en la placa interna.
La clave es empezar por lo simple: en Windows 11, cuando el ícono de Wi-Fi desaparece, muchas veces no se “rompió” nada: solo se detuvo el servicio correcto. Y con ese ajuste, la conexión suele volver como si nada hubiera pasado.