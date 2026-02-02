¿Desapareció el ícono de Wi-Fi en Windows 11? El truco rápido para recuperarlo y volver a navegar

Un ajuste simple en Servicios de Windows 11 suele resolver el problema en minutos y devuelve el acceso rápido a redes inalámbricas en la bandeja del sistema.

La interfaz de Microsoft en Windows 11 intenta que casi todo esté “a un clic” de distancia. Y ahí aparece un clásico que no falla: la barra de tareas, ese espacio fijo donde se anclan apps, se ven programas abiertos y, sobre todo, se consultan accesos rápidos. El corazón de esa comodidad está en la bandeja del sistema, en el extremo derecho: conectividad, sonido, brillo, batería, notificaciones.

Por eso, cuando un día el ícono de Wi-Fi desaparece de esa zona, la sensación es de desconcierto inmediato. No solo porque rompe la costumbre, sino porque a veces el síntoma viene con un problema mayor: el equipo no logra conectarse a Internet o deja de mostrar redes disponibles. La buena noticia es que, en muchos casos, la solución está en un ajuste simple que se activa en segundos.

wifi2 El fallo suele venir por servicios detenidos, drivers viejos o cambios tras actualizaciones. Shutterstock Por qué se “pierde” el Wi-Fi en la bandeja del sistema Aunque parezca un error grave, la desaparición del ícono suele responder a fallas puntuales del sistema: un servicio que se detuvo, un controlador que quedó desactualizado o una configuración que se alteró tras una actualización o reinicio. Como la bandeja del sistema refleja el estado real de la conectividad, si Windows 11 deja de gestionar correctamente la red inalámbrica, el ícono puede desaparecer o quedar inutilizable.

En otras palabras: no siempre es un problema de “interfaz”. A veces es el sistema diciendo que el Wi-Fi no está operando como debería.

WiFi La salida rápida: reactivar “Configuración automática de WLAN” para detectar redes y reconectar. Shutterstock La solución más rápida: activar “Configuración automática de WLAN” El método más directo consiste en reactivar el servicio que administra las conexiones inalámbricas: Configuración automática de WLAN. Es el componente que permite que el PC detecte redes, se conecte, se desconecte y gestione perfiles Wi-Fi. Si está detenido o deshabilitado, la conectividad puede caerse… y el ícono también.