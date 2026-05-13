Meta actualiza Muse Spark: la inteligencia artificial que entiende el entorno real

La compañía de redes sociales presentó una herramienta que busca transformar la experiencia del usuario. El nuevo sistema Meta opera mediante Muse Spark , un modelo de lenguaje que procesa audio y video para asistir en tareas cotidianas dentro de WhatsApp, Instagram y Facebook de manera eficiente.

El modelo permite que las personas hablen de forma natural con el asistente virtual. El sistema soporta interrupciones, cambios de tema y alternancia entre idiomas durante una misma charla. Según los datos técnicos de la empresa, el laboratorio Meta Superintelligence Labs reconstruyó la infraestructura desde cero en los últimos nueve meses. Este proceso permitió que la herramienta genere imágenes y brinde recomendaciones basadas en Reels o mapas mientras el usuario mantiene la conversación por voz.

La capacidad multimodal de este desarrollo permite que el asistente "vea" el mundo exterior. Mediante la función Live AI, una persona puede apuntar la cámara de su celular hacia un estante de alimentos y el sistema identifica cuáles poseen mayor cantidad de proteínas. Esta tecnología llega también a los lentes inteligentes de Ray-Ban y Oakley en Estados Unidos y Canadá, permitiendo que el hardware interprete el entorno físico junto con el usuario en tiempo real.

Inteligencia artificial aplicada al comercio y las redes sociales

La integración de este modelo llega a Facebook Marketplace con un modo de compras renovado. Los usuarios pueden buscar artículos nuevos o usados y visualizar los resultados en un mapa detallado para calcular la distancia. El sistema permite filtrar las búsquedas por precio o estilo. Además, es posible mencionar a creadores de contenido específicos para explorar sus catálogos públicos directamente desde el chat en un formato de cuadrícula.

La arquitectura de este sistema permite el funcionamiento de múltiples subagentes en paralelo. Si un usuario planea un viaje familiar, un agente elabora el itinerario mientras otro compara destinos y un tercero busca actividades para chicos. Esta división de tareas asegura respuestas más completas en menor tiempo. La firma indicó que el modelo es compacto por diseño, pero posee la capacidad de razonar sobre cuestiones complejas vinculadas a la ciencia, las matemáticas y la salud.

Meta Spark AI en WhatsApp

Muse Spark: la nueva IA de Meta llega a WhatsApp

La disponibilidad de estas funciones será gradual en las próximas semanas para WhatsApp, Messenger y Threads. En esta última plataforma, la compañía prueba los "side chats", que permiten obtener respuestas privadas basadas en lo que un grupo conversa. La meta de la organización es alcanzar una asistencia personal que entienda el contexto de cada individuo porque el sistema se construyó sobre las relaciones y contenidos que las personas ya comparten habitualmente.