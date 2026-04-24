Meta habilitará que los padres lean el WhatsApp y redes de sus hijos con IA

La empresa tecnológica Meta Platforms anunció una nueva herramienta de control parental que permitirá a los adultos supervisar los temas sobre los que sus hijos adolescentes interactúan con la inteligencia artificial dentro de sus plataformas, como Facebook, Instagram y WhatsApp .

La función estará disponible en una nueva pestaña denominada “Información” (o “Insights”), dentro de la sección de supervisión parental. Desde allí, los padres podrán acceder a un resumen de las conversaciones que los menores mantuvieron con la IA durante la última semana, organizadas por temáticas generales.

Entre ellas figuran áreas como estilo de vida, salud física y mental, educación, entretenimiento, viajes o alimentación, lo que permite una visión general del tipo de interacción sin invadir completamente la privacidad de los adolescentes.

La herramienta estará disponible tanto en aplicaciones móviles como en versiones web y podrá ser utilizada por padres o tutores que tengan activadas las opciones de supervisión en las cuentas de menores. Cabe recordar que estas plataformas establecen que los usuarios deben tener al menos 13 años para utilizarlas.

Whatsapp La aplicación de Meta sigue ofreciendo novedades. Foto: Efe. WhatsApp EFE

Esta iniciativa se enmarca en un contexto de creciente preocupación global por el impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial en los jóvenes. En ese sentido, Meta también anunció la creación de un consejo de expertos en bienestar digital, integrado por especialistas y organizaciones vinculadas a la salud mental, que aportará recomendaciones para mejorar la experiencia de los adolescentes con estas tecnologías.

Con esta medida, la compañía busca reforzar la confianza de las familias y responder a las demandas regulatorias y sociales que exigen mayores controles sobre el uso de plataformas digitales por parte de menores, en un escenario donde la inteligencia artificial gana cada vez más protagonismo en la vida cotidiana.