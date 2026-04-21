Lanzan WhatsApp plus o premium: cuánto sale y qué diferencias tiene con la original

La aplicación de mensajería más utilizada del mundo, WhatsApp, avanza hacia un nuevo modelo con funciones pagas. La compañía Meta confirmó el desarrollo de WhatsApp Plus , una versión premium que incorpora herramientas exclusivas a cambio de una suscripción mensual, sin modificar la experiencia básica gratuita.

La nueva edición del mensajero apunta principalmente a ofrecer mayores opciones estéticas y de organización . Si bien los mensajes, llamadas y videollamadas seguirán siendo gratuitas, quienes opten por el plan pago podrán acceder a mejoras diseñadas para personalizar la app y optimizar su uso diario.

Estas características refuerzan la idea de que WhatsApp Plus está orientado a usuarios que buscan una experiencia más personalizada y flexible dentro de la plataforma.

Por el momento, la suscripción se encuentra en fase de implementación limitada y solo disponible para algunos usuarios, principalmente en versiones de prueba. Además, el servicio está enfocado en la aplicación estándar de WhatsApp y no en WhatsApp Business.

Desde Meta aclararon que la incorporación de este plan no afectará la versión gratuita, que continuará disponible para todos los usuarios.

Cuánto cuesta WhatsApp plus en Europa

Aunque la empresa no oficializó el precio global, en algunos mercados donde ya se prueba el servicio la suscripción ronda los 2,50 euros mensuales, mientras que en otros países el costo sería incluso menor.

El lanzamiento de WhatsApp Plus se enmarca en una estrategia más amplia de Meta para diversificar sus ingresos mediante suscripciones, una tendencia que ya se observa en otras plataformas digitales.