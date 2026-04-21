Lanzan WhatsApp plus o premium: cuánto sale y qué diferencias tiene con la original
WhatsApp lanzó en Europa la versión de su app premium o plus y ya está a prueba. Cuánto cuesta y qué diferencias tiene con la versión gratuita.
La aplicación de mensajería más utilizada del mundo, WhatsApp, avanza hacia un nuevo modelo con funciones pagas. La compañía Meta confirmó el desarrollo de WhatsAppPlus, una versión premium que incorpora herramientas exclusivas a cambio de una suscripción mensual, sin modificar la experiencia básica gratuita.
La nueva edición del mensajero apunta principalmente a ofrecer mayores opciones estéticas y de organización. Si bien los mensajes, llamadas y videollamadas seguirán siendo gratuitas, quienes opten por el plan pago podrán acceder a mejoras diseñadas para personalizar la app y optimizar su uso diario.
Qué ofrece WhatsApp plus de diferente
Entre las principales funciones confirmadas se destacan:
- Posibilidad de fijar hasta 20 chats en la parte superior, superando ampliamente el límite actual.
- Opciones avanzadas para personalizar listas de chats, con alertas, tonos y temas específicos.
- Acceso a tonos de llamada premium para contactos importantes.
- Elección de temas visuales e íconos exclusivos para modificar la apariencia de la aplicación.
- Inclusión de stickers exclusivos, algunos con efectos especiales.
Estas características refuerzan la idea de que WhatsApp Plus está orientado a usuarios que buscan una experiencia más personalizada y flexible dentro de la plataforma.
Por el momento, la suscripción se encuentra en fase de implementación limitada y solo disponible para algunos usuarios, principalmente en versiones de prueba. Además, el servicio está enfocado en la aplicación estándar de WhatsApp y no en WhatsApp Business.
Desde Meta aclararon que la incorporación de este plan no afectará la versión gratuita, que continuará disponible para todos los usuarios.
Cuánto cuesta WhatsApp plus en Europa
Aunque la empresa no oficializó el precio global, en algunos mercados donde ya se prueba el servicio la suscripción ronda los 2,50 euros mensuales, mientras que en otros países el costo sería incluso menor.
El lanzamiento de WhatsApp Plus se enmarca en una estrategia más amplia de Meta para diversificar sus ingresos mediante suscripciones, una tendencia que ya se observa en otras plataformas digitales.