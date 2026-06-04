WhatsApp prepara una función para detectar estafas sin leer tus conversaciones

WhatsApp trabaja en una herramienta de seguridad que advertirá sobre posibles fraudes y estafas dentro de la aplicación.

WhatsApp continúa desarrollando nuevas herramientas de seguridad y ahora trabaja en una función que podría ayudar a millones de usuarios a evitar estafas. Se trata de "Scam Alert", una característica que advertirá cuando un mensaje recibido de un contacto desconocido presente señales de ser un posible fraude.

Cómo funcionará la nueva herramienta Según reveló el sitio especializado WABetaInfo, la función analizará los mensajes recibidos de personas que no forman parte de la lista de contactos del usuario. Si detecta comportamientos o patrones asociados a intentos de estafa, mostrará una advertencia dentro del chat.

El aviso indicará que el mensaje podría tratarse de una estafa y ofrecerá dos opciones: bloquear y reportar al remitente o continuar la conversación si el usuario considera que el contacto es legítimo.

whatsapp- estafas Las alertas aparecerán principalmente en conversaciones iniciadas por números desconocidos. Foto: wabetainfo

La privacidad seguirá protegida Uno de los aspectos más destacados de esta herramienta es que funcionará directamente en el dispositivo. Esto significa que WhatsApp no enviará los mensajes a servidores externos ni accederá al contenido de las conversaciones para determinar si existe una posible amenaza.