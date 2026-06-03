WhatsApp enviará alertas para detectar mensajes de posibles estafas: así funciona

La aplicación de mensajería WhatsApp avanza en el desarrollo de una nueva función destinada a reforzar la seguridad de sus usuarios frente al creciente número de estafas digitales. Según se conoció recientemente, la plataforma trabaja en una herramienta que permitirá identificar y advertir sobre posibles mensajes fraudulentos provenientes de contactos desconocidos.

La función, actualmente en fase beta para dispositivos Android, fue detectada por el portal especializado WABetainfo . Se trata de un sistema opcional que utiliza tecnología desarrollada por la propia compañía y que opera directamente en el dispositivo del usuario, sin comprometer el cifrado de extremo a extremo.

El mecanismo analizará los mensajes recibidos desde números que no figuran en la agenda del usuario. En caso de detectar patrones asociados a posibles fraudes o estafas, la aplicación emitirá una notificación de advertencia. A partir de allí, el usuario podrá decidir cómo proceder: bloquear y reportar el contacto o continuar con la conversación bajo su propio criterio.

Esta iniciativa se enmarca en un contexto de aumento de los intentos de fraude a través de plataformas de mensajería. En los últimos años, se ha vuelto cada vez más frecuente recibir mensajes engañosos que simulan ofertas laborales, comunicaciones bancarias o pedidos de ayuda urgente, con el objetivo de obtener datos personales o dinero.

Con esta nueva herramienta, WhatsApp busca fortalecer la protección de sus más de miles de millones de usuarios en todo el mundo, ofreciendo una capa adicional de seguridad sin afectar la privacidad de las conversaciones.

La compañía apuesta así por un equilibrio entre innovación tecnológica y resguardo de la información personal, en un escenario digital donde los riesgos evolucionan constantemente.

Aunque aún no hay una fecha oficial de lanzamiento global, se espera que la función continúe su fase de pruebas antes de ser implementada de manera definitiva en futuras actualizaciones de la aplicación.