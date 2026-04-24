WhatsApp para Android: la nueva función que permite crear stickers desde cualquier imagen

La compañía Meta lanzó una actualización para los usuarios que participan del programa de pruebas en el sistema de Google. La versión de WhatsApp ahora incluye una herramienta que facilita la creación de stickers a partir de fotos guardadas en el dispositivo móvil de manera mucho más veloz e intuitiva.

La versión 2.26.16.7 de la beta de la aplicación habilita un menú nuevo cuando la persona toca una imagen dentro de una conversación. Al seleccionar la fotografía, aparecen dos opciones principales en la pantalla. La primera de ellas abre el editor de stickers completo, donde se pueden aplicar cambios manuales como textos, dibujos o recortes finos. La segunda opción permite copiar el elemento central de la imagen de forma automática para pegarlo en el chat.

Este sistema inteligente detecta el objeto de la foto y lo separa del fondo sin que el usuario realice recortes a mano. Según los reportes del portal especializado WABetaInfo , esta función guarda similitudes con el selector de sujetos que ya existe en los teléfonos de Apple. El objetivo técnico es acortar los pasos necesarios para compartir contenido propio en las aplicaciones de mensajería .

Los stickers son piezas fundamentales para la comunicación digital en la actualidad. Por este motivo, el servicio de Meta busca que el proceso de generación sea inmediato para evitar demoras innecesarias en la charla. Una vez que el software crea el recorte, el dueño del celular puede elegir si desea enviarlo en ese instante o guardarlo en su lista de favoritos. También existe la posibilidad de agregar el diseño a un paquete de stickers personal para mantener la organización de la galería.

En las versiones anteriores del programa, el proceso era más extenso y complejo para el usuario promedio. La persona debía entrar al menú de opciones de la foto y buscar la herramienta de edición específica de forma manual. Con este atajo nuevo, el flujo de trabajo se vuelve eficaz para quienes usan el sistema Android diariamente. Si la función todavía no aparece en el equipo, la plataforma muestra el menú de reacciones que ya conocemos.

La gestión de contenido en las aplicaciones de mensajería

La implementación de estas herramientas ocurre de manera gradual entre los evaluadores registrados. Actualmente, solo algunos usuarios que forman parte del Google Play Beta Program tienen acceso a la descarga. En las próximas semanas, la disponibilidad se ampliará al resto de las personas que utilizan las aplicaciones de mensajería de la empresa. Los datos indican que este tipo de mejoras visuales aumentan la interacción creativa entre los contactos.

WhatsApp 1 La nueva función de WhatsApp permite recortar el fondo de las fotos con un solo toque en la pantalla del celular. Shutterstock

La automatización del recorte es la característica más destacada de esta versión del software. Al copiar el sticker, el sistema elige la variación más adecuada según el contraste de la imagen original. Este avance técnico permite que cualquier persona genere contenido de calidad profesional sin conocimientos de edición gráfica. La firma mantiene su foco en pulir la experiencia de usuario para que el envío de mensajes sea cada vez más dinámico y fluido.