Caso Manus: por qué China investiga la compra millonaria de Meta

En diciembre de 2025, Meta anunció la compra de Manus, una empresa de inteligencia artificial originaria de Beijing y trasladada a Singapur meses antes, por $2.000 millones de dólares. El acuerdo se cerró en dos semanas desde el primer contacto, pero generó dudas en el gobierno chino.

Un inversor del propio proceso dudó de la autenticidad de la oferta por su velocidad y el gobierno chino no fue informado antes del anuncio. Seis meses antes, ese mismo gobierno había autorizado el traslado de Manus a Singapur. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma revisó la mudanza y concluyó que la empresa no poseía tecnología sujeta a controles de exportación y que sus capacidades podían replicarse sin dificultad. La decisión fue consistente con el diagnóstico técnico dominante sobre Manus entre especialistas. La compañía era descrita como un envoltorio operativo sobre modelos de Anthropic y Alibaba, capaz de descomponer instrucciones complejas en subtareas, sin propiedad intelectual defendible. Su valor residía en el equipo humano y en la integración, no en el código.

Entre abril y diciembre de 2025 ocurrió algo estadísticamente previsible y políticamente intolerable. La valuación de Manus pasó de $500 millones de dólares a $2.000 millones. Los códigos de invitación al producto se negociaron hasta en $15.000 dólares en mercados secundarios de Shanghái y Silicon Valley. Los ingresos anuales se acercaron a $100 millones. Más de un millón de usuarios se sumaron a la lista de espera. Lo que los reguladores chinos consideraron replicable en junio resultó valer cuatro veces más en diciembre.

La Comisión de Seguridad Nacional, presidida por Xi Jinping, emitió entonces un dictamen que calificó la operación de conspirativa, un término es jurídicamente vago y políticamente definitivo. Tras ese pronunciamiento, el Ministerio de Comercio reinterpretó la transacción, luego de investigar y no hallar violaciones claras,. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la autoridad antimonopolio y otras agencias se sumaron a un examen múltiple. Los cofundadores Xiao Hong y Ji Yichao fueron citados en marzo de 2026 y prohibidos de salir de China mientras continúa la pesquisa.

La secuencia importa más que el desenlace. Primero se emitió el juicio político y después los funcionarios técnicos buscaron el fundamento legal. Una fuente cercana al proceso declaró que los reguladores estaban bajo presión para corregir su evaluación previa. No apareció ningún hecho técnico nuevo entre junio y diciembre. Lo único que cambió fue el precio. El umbral que activó la alarma de seguridad nacional no fue la naturaleza del activo sino su valor de mercado en manos extranjeras.

Esto revela la arquitectura real del control regulatorio chino sobre su sector tecnológico. Las normas escritas sobre exportación de tecnología funcionan como disfraz procedimental de una autoridad discrecional que opera hacia atrás en el tiempo. Una aprobación otorgada en el verano puede ser recalificada en el invierno. La estabilidad de una decisión regulatoria se reduce a la distancia entre el momento en que se toma y el momento en que su resultado se vuelve políticamente incómodo. Para una empresa china con clientes internacionales, esa distancia temporal constituye ahora un riesgo operativo imposible de asegurar.

El caso establece tres precedentes operativos. El primero es la reversibilidad política de las aprobaciones técnicas. El segundo es la ciudadanía como vínculo coactivo sobre acuerdos privados transfronterizos mediante prohibiciones de salida aplicadas antes de cualquier imputación formal. El tercero, es que el detonante de la intervención de la máxima autoridad es el precio de venta, no la clasificación del activo. Cualquier valuación elevada de una empresa de origen chino en manos extranjeras queda expuesta a reconsideración retroactiva.

Hay una contradicción doméstica que los reguladores chinos no logran resolver. Una fuente cercana a uno de ellos declaró que buscan cerrar las rutas no convencionales sin desalentar la actividad empresarial normal. La declaración es incoherente porque el caso Manus define retroactivamente qué es una ruta no convencional. Si una mudanza a Singapur aprobada por la autoridad económica puede ser recalificada como conspirativa seis meses después, entonces la ruta convencional desaparece por definición. Toda decisión empresarial internacional de una compañía china queda sometida al juicio futuro de una comisión de seguridad nacional cuyos criterios son políticos y no están publicados.

Meta y los resultados de la inversión

Para Meta el costo de la adquisición ya fue pagado. La integración de Manus en sus herramientas publicitarias, confirmada por fuentes cercanas al proceso, sugiere que la transferencia técnica relevante ya ocurrió. Una reversión del acuerdo, discutida preliminarmente por algunos inversores chinos de Manus, sería jurídicamente compleja y técnicamente tardía. El valor humano del equipo permanece en Singapur. La propiedad intelectual, si existe, ya fue auditada por el comprador. Lo que queda por resolver es el destino personal de dos fundadores retenidos en Beijing.

La lección para el ecosistema empresarial chino es seria. El arbitraje jurisdiccional, herramienta clásica de empresas tecnológicas globales, dejó de funcionar para empresas de origen chino cuando el comprador final es estadounidense. La ventana durante la cual una estructura corporativa es estable se acortó a menos de un año. El cálculo racional para un emprendedor chino con capacidades valiosas cambia en consecuencia. Si la salida ordenada resulta impracticable, las alternativas son la permanencia doméstica bajo condiciones políticas crecientemente restrictivas o la salida anticipada antes de que el activo adquiera valor suficiente para activar una revisión retroactiva. Ninguna de las dos opciones favorece la creación de empresas tecnológicas chinas de valor global.

Beijing generó un caso y perdió un principio. El precedente de Manus enseña a sus empresarios que el Estado no es un socio previsible sino un evaluador tardío con autoridad de revisión ilimitada. La consecuencia no declarada es que el próximo Manus tomará su decisión de traslado antes, con menos valor acumulado, o no existirá. En ambos escenarios, la base tecnológica que Beijing dice proteger se reduce por la vía que quiso evitar.

Las cosas como son.

*Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.