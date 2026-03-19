Facebook lanza un programa que paga hasta USD 3.000 por mes: quiénes pueden acceder

Durante años, crecer en Facebook fue casi una consecuencia natural para quienes generaban contenido. Hoy, en cambio, la lógica se invirtió: la plataforma ahora sale a buscar creadores y les pone incentivos concretos sobre la mesa. Dinero, visibilidad y herramientas que antes no estaban al alcance de todos.

En ese contexto aparece Creator Fast Track, un programa con el que Meta intenta acelerar el regreso —o la llegada— de creadores a su ecosistema. Y lo hace con una promesa clara: ingresos mensuales garantizados para quienes cumplan determinadas condiciones.

La propuesta no es menor. Facebook ofrece pagos de hasta 3.000 dólares por mes, dependiendo del tamaño de la audiencia del creador.

El esquema es escalonado. Quienes tengan al menos 100.000 seguidores en plataformas como Instagram, TikTok o YouTube pueden acceder a ingresos cercanos a los 1.000 dólares mensuales. En cambio, aquellos que superen el millón de seguidores pueden aspirar al monto máximo.

Pero no se trata solo del dinero. Uno de los puntos más atractivos es el acceso inmediato a las herramientas de monetización de Facebook, algo que hasta ahora funcionaba exclusivamente bajo invitación. Esto permite que los creadores continúen generando ingresos incluso después de finalizado el programa.

Detectar una intrusión a tiempo puede evitar fraudes, robos de datos y estafas a contactos.

Cómo postularse sin intermediarios

El proceso para anotarse no requiere contactos ni invitaciones previas, aunque sí seguir un recorrido específico dentro de la app.

Todo comienza en el Panel de control profesional de Facebook, disponible en la versión móvil. Desde allí, hay que dirigirse a la sección de Monetización, luego ingresar en “Monetización de contenido” y completar un formulario donde se expresa el interés en participar.

Una vez enviado, no hay confirmación inmediata. La plataforma evalúa cada caso y notifica a los seleccionados. Es un filtro clave, ya que la participación no está garantizada para todos los que se inscriban.

El programa apunta a un perfil bastante definido. Está pensado para creadores que aún no están activos en Facebook o que dejaron de publicar en la plataforma y buscan retomarla.

Entre las condiciones más relevantes, se exige tener una página con al menos 30 días de antigüedad y no haber subido reels en los últimos seis meses. Además, al momento de la postulación, es obligatorio vincular una cuenta de Instagram, TikTok o YouTube con un mínimo de 20.000 seguidores.

No alcanza solo con el número: también se pide haber acumulado al menos 30.000 reproducciones de video en los últimos 60 días. Y hay más. El contenido debe ser original, cumplir con las normas comunitarias y mantener cierta constancia: los reels deben publicarse en al menos 10 días distintos dentro de cada período de 30 días.

A eso se suma un límite geográfico. Por ahora, el programa solo está disponible para mayores de 18 años que residan en Estados Unidos o Canadá.

El contexto: más dinero y nuevas herramientas

El lanzamiento no es casual. En 2025, Facebook destinó cerca de 3.000 millones de dólares a creadores a través de sus distintos programas de monetización, una cifra récord que creció un 35% respecto al año anterior.

Al mismo tiempo, Meta avanza con nuevas funciones basadas en inteligencia artificial. Una de las más recientes apunta a Marketplace, donde la IA podrá responder mensajes automáticamente, gestionar consultas frecuentes y facilitar la interacción entre compradores y vendedores.

La jugada es clara: más automatización para simplificar procesos y más incentivos económicos para atraer contenido. Creator Fast Track no es solo un programa más. Es, en el fondo, una señal de cómo cambió el mapa de las redes sociales.

Con TikTok y YouTube dominando la escena del video, Facebook intenta recuperar protagonismo apostando a quienes saben generar audiencia. Les ofrece visibilidad, herramientas y un ingreso asegurado, al menos durante un tiempo.

La incógnita es si será suficiente. Pero el mensaje ya está claro: en la nueva economía digital, los creadores no solo producen contenido. También eligen dónde hacerlo.