Por qué dejar el WiFi del celular encendido fuera de casa puede ponerte en riesgo

Mantener el WiFi activado en el celular es una práctica habitual y, en muchos casos, automática. En casa resulta lógico: permite ahorrar datos móviles y aprovechar una conexión estable. Sin embargo, cuando se sale a la calle, ese mismo ajuste puede convertirse en un riesgo o problema silencioso que afecta la seguridad, la batería y el rendimiento del dispositivo, además de exponer información personal sin que el usuario lo note.

Uno de los peligros más relevantes de dejar el WiFi encendido fuera del hogar es la conexión automática a redes desconocidas . Los teléfonos inteligentes están configurados para buscar redes disponibles de forma constante y, en algunos casos, conectarse sin pedir confirmación previa.

En espacios públicos como cafeterías, estaciones de transporte, plazas o bibliotecas, abundan las redes abiertas. Muchas son legítimas, pero otras pueden ser creadas por ciberdelincuentes con un objetivo claro: interceptar información privada. Este tipo de maniobras, conocidas como ataques man-in-the-middle, permiten capturar contraseñas, correos electrónicos, datos bancarios y credenciales de acceso a redes sociales.

El riesgo no termina ahí. A través de una red insegura también se puede inyectar software malicioso en el dispositivo, comprometiendo su funcionamiento y la privacidad del usuario. Aunque no siempre haya señales visibles, el daño puede producirse en segundos, simplemente por tener el WiFi activado y permitir la conexión automática.

Más allá de la seguridad, el WiFi encendido fuera de casa tiene un impacto directo en la autonomía del celular . Aunque no se esté conectado a ninguna red, el dispositivo consume energía al buscar señales disponibles de manera constante. Estudios estiman que esta actividad puede representar entre un 10 % y un 15 % del consumo diario de batería, un porcentaje que se vuelve clave en jornadas largas o viajes.

Ese consumo extra también repercute en el rendimiento general. El chip encargado de gestionar las conexiones inalámbricas trabaja en segundo plano todo el tiempo, utilizando recursos de procesamiento que podrían destinarse a otras tareas. En consecuencia, el sistema puede volverse menos fluido y algunas aplicaciones tardar más en responder.

Además, la búsqueda permanente de redes WiFi puede interferir con otras señales, como la red móvil o el GPS, afectando la calidad de la conexión a internet o la precisión de los servicios de localización.

Privacidad y cómo evitar el problema

Privacidad y cómo evitar el problema

Un aspecto menos conocido es el impacto en la privacidad y la localización. Cada vez que el celular busca redes WiFi cercanas, emite señales que pueden ser utilizadas para rastrear movimientos. Algunas redes públicas recopilan información de los dispositivos que intentan conectarse, generando registros de ubicación con fines comerciales o, en escenarios más delicados, con intenciones maliciosas.

Adoptar el hábito de desactivar el WiFi al salir de casa es simple y efectivo. Basta con desplegar el panel de notificaciones y tocar el ícono correspondiente. Para mayor control, en los ajustes avanzados del sistema se puede impedir que el teléfono busque redes automáticamente o limitar la conexión solo a redes guardadas y confiables, como la del hogar.

En un contexto donde el celular concentra datos personales, laborales y financieros, pequeños cambios de uso pueden marcar una gran diferencia. Apagar el WiFi al salir no solo ahorra batería: también protege información y mejora la experiencia diaria con el dispositivo.