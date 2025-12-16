¿Sospechás que alguien está usando tu WiFi? Te contamos cómo identificar dispositivos desconocidos en tu red

¿Alguna vez sospechaste que alguien más podría estar utilizando tu red WiFi sin tu permiso? Si notas que la velocidad de internet disminuye o experimentas interrupciones al ver videos o jugar en línea, es posible que tu red esté siendo utilizada por un intruso. Afortunadamente, existen varias formas sencillas de detectar dispositivos desconocidos en tu router , lo que te permitirá tomar las medidas necesarias para proteger tu conexión.

La forma más sencilla de saber si alguien más está utilizando tu WiFi es revisar la lista de dispositivos conectados a tu red. Puedes hacerlo a través de la configuración de tu router . Desde un navegador web, accede a la página de configuración del router e ingresa con las credenciales adecuadas. Una vez dentro, podrás ver todos los dispositivos conectados a tu WiFi , junto con su nombre, dirección MAC e IP. Algunos routers también ofrecen información sobre el consumo de datos de cada dispositivo, lo que puede ser útil para detectar conexiones sospechosas.

Para los usuarios que no se sienten cómodos explorando la configuración del router , muchos sistemas de WiFi Mesh como Google WiFi, Amazon Eero o TP-Link Deco ofrecen aplicaciones móviles fáciles de usar que permiten verificar los dispositivos conectados en tiempo real. Incluso algunos proveedores de internet ofrecen aplicaciones propias que facilitan el control y gestión de la red , brindando una forma aún más sencilla de mantener tu WiFi seguro.

Además de revisar la configuración del router, otra forma de verificar quién está usando tu red WiFi es a través del Administrador de Tareas de Windows. Si usas un PC con Windows, sigue estos sencillos pasos:

Aquí podrás ver todos los dispositivos conectados a tu red , junto con su uso de ancho de banda. Si encuentras un dispositivo desconocido o sospechoso, es posible que alguien ajeno esté utilizando tu WiFi .

Cuándo sospechar que alguien está usando tu WiFi

Es común sospechar que alguien está utilizando tu WiFi, especialmente cuando notas ciertos problemas con tu conexión. Uno de los primeros síntomas es una baja velocidad de internet. Si de repente los videos se interrumpen o las descargas se vuelven más lentas sin razón aparente, es una señal de que otra persona podría estar consumiendo tu ancho de banda.

Además, si ves dispositivos desconocidos en la lista de equipos conectados, es una alerta clara de que alguien más podría estar accediendo a tu red. También, si tu consumo de datos aumenta inesperadamente o si recibes notificaciones de tu proveedor sobre saturación de la red, podrían ser indicios de acceso no autorizado.

Otro indicio es el parpadeo constante de la luz de actividad del WiFi incluso cuando todos tus dispositivos están apagados o desconectados. Si experimentas caídas de conexión en horarios inusuales, es recomendable revisar la lista de dispositivos conectados y tomar acción.

Cómo proteger tu red WiFi

Si sospechas que alguien está usando tu WiFi sin permiso, lo primero que debes hacer es cambiar la contraseña de tu red. Aquí te dejamos algunos consejos para fortalecer la seguridad de tu red WiFi: