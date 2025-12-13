Los objetos que pueden estar afectando el WiFi en tu hogar

Distintos objetos dentro del hogar pueden debilitar la señal de WiFi y provocar lentitud, cortes y pérdida de estabilidad en la conexión.

Mantener una buena conexión a internet es cada vez más importante para estudiar, trabajar o simplemente usar aplicaciones cotidianas. Sin embargo, muchos hogares experimentan una señal lenta o inestable sin saber que ciertos objetos pueden interferir directamente en el rendimiento del WiFi.

Elementos que bloquean o desvían la señal Uno de los factores más comunes son los electrodomésticos que funcionan con ondas, como el microondas, que opera en frecuencias similares al WiFi y genera interrupciones cuando está en uso. También influyen los teléfonos inalámbricos antiguos, monitores para bebés y dispositivos Bluetooth, que compiten por el mismo espectro y pueden provocar caídas de velocidad.

Las superficies metálicas son otro obstáculo frecuente. Estanterías, heladeras, termos o incluso espejos grandes pueden reflejar la señal y disminuir su alcance. A esto se suman paredes gruesas o construidas con materiales como cemento y ladrillo compacto, que dificultan el paso de las ondas y debilitan la cobertura en habitaciones alejadas del módem.

ChatGPT Image 10 nov 2025, 05_55_08 p.m. Ajustar la ubicación del router puede mejorar la estabilidad de la conexión. Imagen generada por IA Otro punto clave son las decoraciones y dispositivos que acumulan humedad, como peceras o plantas de gran tamaño. El agua absorbe parte de la señal inalámbrica, por lo que su presencia cerca del router reduce notablemente la intensidad del WiFi. Lo mismo ocurre con los muebles voluminosos colocados justo delante del equipo.