Netflix cancela una de sus series más ambiciosas del año tras solo una temporada

Una serie española con grandes actores y de los creadores de La Casa de Papel fue dada de baja en Netflix.

En el último tiempo, una serie de Netflix llamó la atención de los usuarios no solo por su trama, sino también por el peso de su elenco y sus creadores, responsables de éxitos como La Casa de Papel y Berlín. Se trata de El refugio atómico, una de las producciones españolas más comentadas del año.

Ahora, la plataforma de streaming confirmó que la ficción no tendrá segunda temporada, pese a todas las expectativas que generó su lanzamiento. La decisión fue comunicada internamente a los equipos y luego trascendió en medios especializados.

De qué trata la serie de Netflix La propuesta sigue a dos familias multimillonarias que se refugian en un búnker de lujo mientras el mundo se prepara para una inminente Tercera Guerra Mundial. A través de pantallas y sistemas de vigilancia, los personajes observan lo que ocurre en el exterior mientras sus tensiones internas crecen dentro del encierro.

Aunque contaba con un elenco encabezado por Miren Ibarguren, Joaquín Furriel y Natalia Verbeke, la serie no logró consolidarse como uno de los títulos más vistos del catálogo. La recepción crítica fue irregular y el interés del público se desaceleró luego del estreno.