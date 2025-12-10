Hervir cáscaras de mandarina con canela: por qué se usa cada vez en más hogares

Una técnica que combina cáscaras de mandarina y canela se volvió tendencia por su capacidad para perfumar y purificar los ambientes de manera natural.

Sentir la casa como un verdadero hogar va más allá de habitarla: también implica reconocer cómo ese bienestar se refleja en su aroma. En este sentido, cada vez más personas recurren a métodos caseros de limpieza que reemplazan aerosoles o difusores tradicionales.

Entre las alternativas para perfumar ambientes de manera natural y económica aparecen opciones sencillas que se preparan hirviendo distintos ingredientes. En este caso, se trata de hervir cáscaras de mandarina con canela. Por un lado, se aprovechan los aceites esenciales presentes en este cítrico y, por otro, la canela potencia el efecto con una fragancia cálida y especiada.

Un aroma natural que purifica el ambiente La combinación funciona como un purificador casero porque ayuda a reducir olores de cocina, humedad o encierro. Solo es necesario colocar las cáscaras y una ramita de canela en una olla con agua y dejarlas hervir unos minutos para que el vapor aromatice el ambiente. También puede mantenerse a fuego mínimo para lograr un efecto más prolongado.

shutterstock_2703746411 La mezcla actúa como un purificador casero que ayuda a eliminar olores de cocina, humedad y encierro. Foto: Shutterstock Además del perfume, muchos usuarios destacan su aporte estacional: la mandarina brinda una sensación de frescura y dulzura, mientras que la canela aporta calidez, lo que permite utilizar este método tanto en días fríos como en épocas más cálidas. Esta versatilidad explica por qué la técnica se volvió tan popular en redes y en rutinas de limpieza.