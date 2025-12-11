Cómo hacer un arroz negro perfecto: receta española con mariscos, paso a paso

Esta receta de arroz negro con mariscos destaca por su sabor profundo y su color característico dado por la tinta de calamar . Es un plato tradicional de la costa mediterránea española, apreciado por su intensidad y su textura cremosa. Con mariscos frescos y una cocción precisa, esta receta resulta verdaderamente irresistible.

La receta de arroz negro tiene raíces en la Comunidad Valenciana y Cataluña, donde la tinta de calamar es un ingrediente tradicional.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Calienta el aceite de oliva en una paellera y sofríe la cebolla hasta que esté tierna.

2- Añade el ajo y el pimentón, mezcla rápidamente para evitar que se queme.

3- Incorpora los calamares y cocina hasta que se tornen blancos.

4- Agrega el tomate triturado y cocina unos minutos más.

5- Añade el arroz y mezcla para integrarlo con el sofrito.

6- Vierte el vino blanco y deja evaporar el alcohol.

7- Disuelve la tinta de calamar en el caldo y agrégalo a la paella.

8- Cocina a fuego medio durante 10 minutos sin mover.

9- Añade las gambas y los mejillones, dejando que se abran y se integren con el arroz.

10- Reduce el fuego y cocina otros 10 minutos, ajustando sal y pimienta.

11- Retira del fuego, deja reposar 5 minutos y sirve con gajos de limón.

Esta receta suele compararse con la paella, aunque su preparación y sabor son únicos gracias a la tinta oscura.

De la cocina a la mesa

El arroz negro con mariscos es una de las joyas culinarias del Mediterráneo español. Su sabor intenso, realzado por la tinta de calamar, crea una experiencia que combina mar, tradición y técnica. Esta receta destaca por su equilibrio entre la suavidad del arroz y la frescura de los mariscos, ofreciendo un resultado elegante y lleno de carácter. Además, es un plato versátil que puede adaptarse según los mariscos disponibles o las preferencias de cada comensal. Prepararlo en casa permite disfrutar de un clásico español sin complicaciones y con un resultado digno de restaurante. ¡A disfrutar!