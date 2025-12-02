Sopa de mariscos tradicional: la receta costera que conquista paladares

La siguiente receta de sopa de mariscos combina aromas frescos, texturas suaves y un caldo profundo que celebra la cocina del mar. Esta preparación es perfecta para ocasiones especiales o comidas familiares. Su equilibrio de sabores permite disfrutar una experiencia reconfortante y auténtica, resaltando lo mejor de los ingredientes marinos.

Cada región adapta la receta a sus ingredientes locales, por eso existen sopas de mariscos con pescado, pulpo, camarones, mejillones o almejas, demostrando su enorme versatilidad culinaria.

1- Calienta un poco de aceite en una olla y sofríe la cebolla , el ajo y el tomate hasta que se ablanden.

2- Agrega la papa y la zanahoria ; cocina por unos minutos.

3- Incorpora el pimentón y mezcla bien.

4- Vierte el caldo de pescado, añade la hoja de laurel y deja hervir por 10 minutos.

5- Agrega el pescado y cocina 5 minutos más.

6- Incorpora los calamares, los mejillones y los camarones. Cocina hasta que todo esté tierno y los mejillones se abran.

7- Ajusta sal y pimienta.

8- Sirve caliente y decora con cilantro o perejil fresco.

La receta de sopa de mariscos tiene raíces muy antiguas, ya que pescadores de distintas costas preparaban versiones parecidas mezclando los mariscos que obtenían del día, creando un plato nutritivo y lleno de sabor.

De la cocina a la mesa

Esta receta de sopa de mariscos es una opción versátil, nutritiva y llena de sabor, ideal para quienes disfrutan los productos del mar en preparaciones reconfortantes. Su combinación de verduras con una variedad de mariscos aporta profundidad al caldo y una textura equilibrada en cada cucharada. Además, permite ajustes según disponibilidad de ingredientes, ya sea variando el tipo de pescado o incorporando otros mariscos. ¡A disfrutar!