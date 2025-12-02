Sopa de mariscos tradicional: la receta costera que conquista paladares
Prepara esta receta paso a paso de sopa de mariscos, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
La siguiente receta de sopa de mariscos combina aromas frescos, texturas suaves y un caldo profundo que celebra la cocina del mar. Esta preparación es perfecta para ocasiones especiales o comidas familiares. Su equilibrio de sabores permite disfrutar una experiencia reconfortante y auténtica, resaltando lo mejor de los ingredientes marinos.
Ingredientes para una sopa de mariscos perfecta
Rinde 4 porciones.
- 300 g de camarones pelados.
- 300 g de mejillones limpios.
- 300 g de calamares en aros.
- 1 filete de pescado blanco en cubos.
- 2 tomates picados.
- 1 cebolla picada.
- 2 dientes de ajo picados.
- 1 papa en cubos.
- 1 zanahoria en cubos.
- 1 litro de caldo de pescado.
- 1 hoja de laurel.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- 1 ramita de cilantro o perejil.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
- Aceite vegetal.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Calienta un poco de aceite en una olla y sofríe la cebolla, el ajo y el tomate hasta que se ablanden.
2- Agrega la papa y la zanahoria; cocina por unos minutos.
3- Incorpora el pimentón y mezcla bien.
4- Vierte el caldo de pescado, añade la hoja de laurel y deja hervir por 10 minutos.
5- Agrega el pescado y cocina 5 minutos más.
6- Incorpora los calamares, los mejillones y los camarones. Cocina hasta que todo esté tierno y los mejillones se abran.
7- Ajusta sal y pimienta.
8- Sirve caliente y decora con cilantro o perejil fresco.
De la cocina a la mesa
Esta receta de sopa de mariscos es una opción versátil, nutritiva y llena de sabor, ideal para quienes disfrutan los productos del mar en preparaciones reconfortantes. Su combinación de verduras con una variedad de mariscos aporta profundidad al caldo y una textura equilibrada en cada cucharada. Además, permite ajustes según disponibilidad de ingredientes, ya sea variando el tipo de pescado o incorporando otros mariscos. ¡A disfrutar!