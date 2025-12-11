Netflix estrenó la tercera temporada de una impactante serie policial inspirada en hechos reales

Una serie atrapante que Netflix estrenó en noviembre que ha logrado cautivar a gran parte de la audiencia con sus historias basadas en hechos reales.

En noviembreNetflix estrenó la tercera temporada de una serie inspirada en hechos reales que sigue el trabajo de una unidad policial que se enfrenta a crímenes de alto impacto. Delhi Crime tiene un impacto directo sobre la audiencia de forma inmediata.

Netflix: de qué se trata En esta tercera temporada, la serie está centrada en el tráfico de personas y en casos relacionados donde se explora la oscura realidad de la trata de seres humanos.

La serie está inspirada en crímenes reales y complejos como el niño Falak en 2012 con la detective Vartika y su equipo que se enfrentaron a ese delito con pistas que revelan lo peor del ser humano.

Netflix sorprende con su catálogo. La mirada de la serie en esta temporada aborda la trata de personas, un crimen de mucha repercusión que hasta ahora no se había explorado en la serie. De alguna manera muestra la crudeza del delito y las víctimas.

La serie está inspirada en hechos reales y muestra cómo la policía lucha contra las redes de trata. Esta temporada se divide en dos partes. No solo aborda la investigación policial sino el contexto psicológico y social detrás de los delitos.