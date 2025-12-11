Sueños: el verdadero significado de soñar con un familiar fallecido

Los sueños traen un mensaje del subconsciente, por eso es importante interpretar correctamente su significado.

La onirología es la ciencia que estudia los sueños. Se trata de buscar una respuesta fisiológica al fenómeno que sucede durante la fase REM. Entre los sueños más comunes están los familiares fallecidos. No hay que asustarse cuando esto sucede y entender el significado.

El significado de los sueños La pérdida de un familiar produce un duelo de ese ser querido. Es por eso que ese tipo de sueño, especialmente si el hecho es reciente, es habitual porque se trata del recuerdo de una persona que estaba en nuestra vida. Si el sueño se repite en el tiempo puede que haya algún asunto pendiente con esa persona.

Los sueños traen un mensaje. Algunas personas dentro del duelo necesitan algún episodio de clausura que le permita avanzar con su vida, especialmente cuando se trató de un fallecimiento repentino. Todo esos sentimientos luego se transfieren a los sueños.

En cambio, si en el sueño aparece algún padre fallecido hay que saber que son las personas que más impacto generan en la vida. Es por eso que este sueño es parte de un proceso normal de duelo.

También este sueño implica que se vienen tiempos de cambio que no necesariamente serán negativos.