En Netflix: la estafa que conmocionó al continente

El trabajo de investigación para Netflix examina de cerca las estrategias de convencimiento de la organización. Una verdadera estafa.

Este documental de Netflix revela la historia de Generación Zoe, una red de coaching espiritual que se convirtió en una de las estafas más resonantes. La producción argentina aborda el crecimiento y la caída de la plataforma financiera más ambiciosa de Latinoamérica.

Una estafa con fuertes repercusiones El documental, dirigido por Matías Gueilburt, se sustenta en una investigación profunda. La pieza audiovisual incluye testimonios de líderes, personas afectadas y periodistas especializados en el caso. Además, utiliza material de archivo e imágenes únicas para reconstruir la trama. El resultado es un trabajo informativo y atrapante.

estafa3 La producción se estructura en cuatro segmentos bien definidos: el origen, el desarrollo, el auge y la caída de Generación Zoe. Cada parte está construida con gran detalle, usando un amplio abanico de recursos visuales. Se suman las voces de exmiembros, víctimas, expertos en finanzas y el creador de la plataforma.

Uno de los puntos fuertes del docu es su capacidad para situar el fenómeno. Ocurrió durante la pandemia de COVID-19, un tiempo marcado por la frustración social y la incertidumbre económica. En ese contexto, la figura de Cositorto apareció como un guía financiero y espiritual.