Estafó a un jubilado por 10 años y la atraparon: usaba su tarjeta para pagar Netflix

Una mujer de 27 años fue arrestada en Misiones por utilizar datos bancarios de un jubilado para realizar pagos y suscripciones a plataformas desde 2014.

Netflix es una de las plataformas de streaming más consumidas en el mundo.

Una mujer de 27 años fue detenida en las últimas horas en Campo Viera, provincia de Misiones, acusada de haber estafado durante una década a un hombre de 86 años mediante el uso de su tarjeta bancaria y su cuenta de banca móvil.

El caso se inició este jueves, cuando el damnificado, identificado como Aníbal S., denunció ante las autoridades que detectó movimientos financieros no autorizados en su cuenta del Banco Macro. Según su testimonio, desde el año 2014 se realizaban consumos, transferencias y pagos que él no había efectuado.

A partir de la denuncia, la Policía comenzó a revisar los resúmenes bancarios del denunciante. Los investigadores constataron que los movimientos irregulares se extendían de forma sostenida durante diez años. La revisión de estos documentos permitió identificar a una sospechosa: Ángela Paola de S., domiciliada en el kilómetro 28 de Campo Viera.

misiones La mujer de 27 años fue detenida. Policía de Misiones Según las fuentes policiales, la mujer habría mantenido una relación de tipo afectivo con la víctima, lo que habría facilitado su acceso a la tarjeta bancaria y a las credenciales de la banca móvil. Con esos datos, habría efectuado múltiples operaciones sin el conocimiento ni consentimiento del titular de la cuenta.

En qué gastaba el dinero de la tarjeta En el curso de la investigación, se detectó que la tarjeta del jubilado estaba vinculada a distintas plataformas de contenido digital. Entre los gastos observados figuran suscripciones a servicios de streaming como YouTube Premium y Netflix, que habrían sido utilizados desde un dispositivo móvil perteneciente a la sospechosa.