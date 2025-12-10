"Le querían entrar y no lo escucharon": el dramático testimonio de una vecina del jubilado asesinado

Vecinos denuncian que el jubilado había advertido intentos de intrusión antes de ser hallado muerto en su casona de Núñez.

Este martes se conoció la muerte de José Alberto, un jubilado de Núñez que fue encontrado sin vida por su hermana en su casona. El hallazgo conmocionó al barrio, donde varios vecinos que lo conocían revelaron que el hombre había advertido que querían ingresar a su casa, pero nadie escuchó su pedido de ayuda.

Alberto fue encontrado sin vida por su hermana después de que la mujer fuera a su casa luego de no tener noticias de él por varios días. Al llegar, descubrió que la puerta de la casa estaba entreabierta. Allí encontró a su hermano asesinado en el living, maniatado y con signos de violencia física. Además, según reveló el SAME, el jubilado llevaba varios días muerto.

El relato de los vecinos del jubilado Ahora, una de las vecinas del barrio, que junto a su familia conocían a José Alberto, reveló: "Vivo acá desde chiquita y lo conocía de toda la vida, y mis abuelos también. Lo conozco desde que tengo uso de razón, siempre vivió solo, era un hombre que le gustaba estar solo", comenzó contando Ayelén.

La casona donde vivía este hombre había sido declarada Patrimonio Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el jubilado no podía cambiar la fachada. En ese marco, la joven agregó: "Vivimos en el balcón de enfrente y varias veces vimos gente investigando la casa, les decíamos que se vayan porque estaba habitada. Hay muchos que se quieren meter, no solo para robar".

"Él advirtió varias veces que le querían entrar a la casa y no lo escucharon", agregó Ayelén, quien además comentó que la familia habría visto movimiento sospechoso en la vereda, que podría ayudar a esclarecer si hubo un tercero involucrado en la muerte de este reconocido jubilado del barrio. "Mi sobrino vio que dos personas salían de la casa, abriendo la reja normalmente".