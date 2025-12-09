Encontraron muerto a un jubilado en su casa de Núñez y por los fuertes detalles creen que lleva varios días sin vida
Una mujer no tenía noticias de su hermano y lo encontró muerto en su casa de Núñez. La Justicia investiga un posible homicidio.
Un trágico descubrimiento se dio este martes en el barrio porteño de Núñez, después de que una mujer ingresara a la casa de su hermano y lo encontrara sin vida, tirado en el living. Según informaron, el jubilado llevaría varios días muerto y tenía evidencia de violencia física.
El hecho se dio después de que la mujer no sabía nada del hombre de 70 años hace varios días, por lo que decidió ir a su casa, ubicada en la calle Vuelta de Obligado al 3100, donde, al arribar, encontró la reja de la calle cerrada pero la puerta entreabierta.
Por el momento, se desconoce la razón que provocó su muerte, pero los investigadores pudieron determinar que llevaba varios días sin vida y que, además, presentaba golpes en su cuerpo, por lo que la Justicia investiga un posible homicidio.
La investigación del jubilado que apareció muerto en Núñez
Por el momento, la causa fue catalogada como "averiguación de homicidio" y el caso quedó a cargo de la Fiscalía de Núñez-Saavedra, a cargo del fiscal José Campagnoli. Mientras que la División Homicidios de la Policía de la Ciudad es quien se encargó de llevar a cabo las primeras investigaciones del hecho.
Además, el cuerpo fue trasladado a la morgue, donde se estima que en las próximas horas de este martes se realice una autopsia para confirmar la causa de muerte del jubilado.