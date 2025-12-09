Encontraron muerto a un jubilado en su casa de Núñez y por los fuertes detalles creen que lleva varios días sin vida

Una mujer no tenía noticias de su hermano y lo encontró muerto en su casa de Núñez. La Justicia investiga un posible homicidio.

Al llegar, la hermana descubrió la reja cerrada, pero la puerta de la casa entreabierta.

El hecho se dio después de que la mujer no sabía nada del hombre de 70 años hace varios días, por lo que decidió ir a su casa, ubicada en la calle Vuelta de Obligado al 3100, donde, al arribar, encontró la reja de la calle cerrada pero la puerta entreabierta.

Por el momento, se desconoce la razón que provocó su muerte, pero los investigadores pudieron determinar que llevaba varios días sin vida y que, además, presentaba golpes en su cuerpo, por lo que la Justicia investiga un posible homicidio.

La investigación del jubilado que apareció muerto en Núñez Por el momento, la causa fue catalogada como "averiguación de homicidio" y el caso quedó a cargo de la Fiscalía de Núñez-Saavedra, a cargo del fiscal José Campagnoli. Mientras que la División Homicidios de la Policía de la Ciudad es quien se encargó de llevar a cabo las primeras investigaciones del hecho.