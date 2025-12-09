Conmoción en Belgrano: un hombre cayó desde un noveno piso y murió

El hombre cayó desde el noveno y último piso de la torre. La principal hipótesis que manejan es que se habría tratado de un suicidio.

El hecho ocurrió en un edificio ubicado sobre la calle 11 de Septiembre al 1600.

Un trágico episodio mantiene en vilo al barrio porteño de Belgrano, donde un hombre cayó desde un noveno piso de un edificio y murió. Las autoridades investigan el caso y no descartan ninguna hipótesis.

El hecho ocurrió este martes 9 de diciembre, en un edificio ubicado sobre la calle 11 de Septiembre al 1600. Los Bomberos de la Ciudad fueron alertados acerca de la presencia de un hombre inconsciente en un patio interno.

A su vez, personal médico se hizo presente en el edificio y confirmaron el fallecimiento del hombre, que residía en el noveno y último piso de la torre. En el departamento se encontraban su esposa y su hijo.

En estos momentos, las autoridades investigan el caso. La principal hipótesis que manejan es que se habría tratado de un suicidio.