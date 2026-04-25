Violento accidente en Las Heras: dos motos chocaron y sus conductores debieron ser hospitalizados

El accidente se produjo en la intersección de calles Salvador Civit y Liniers, en Las Heras. Producto del impacto, los conductores, de 22 y 21 años, debieron ser trasladados de urgencia al hospital Central. Un acompañante también resultó herido

Un grave accidente vial se registró en Las Heras cuando dos motocicletas chocaron en una esquina. Los conductores debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Central.

Un violento accidente vial se produjo el viernes por la noche en Las Heras, cuando dos motos chocaron en una esquina. Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

Según el reporte policial, el hecho se produjo a las 23:45 en la intersección de calles Salvador Civit y Liniers, en Las Heras.

Los detalles del accidente El siniestro involucró a una motocicleta Honda Wave 110 cc conducida por un joven de 22 años, que circulaba por calle Salvador Civit de norte a sur, y una Zanella 110 cc en la que se trasladaban dos jóvenes de 21 años, que lo hacían por Liniers de oeste a este.

Por causas que intentan dilucidarse, ambos rodados impactaron en la intersección de las citadas calles. Como resultado del choque, los conductores sufrieron politraumatismos graves y fueron trasladados al Hospital Central.

Por su parte, el acompañante de la Zanella presentó politraumatismos moderados y fue derivado a la Clínica Santa María.