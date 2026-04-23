Grave accidente en Luján de Cuyo: una chica de 14 años fue atropellada por una moto y quedó en estado crítico

El accidente se produjo cuando la víctima cruzaba la calle y la arrolló una moto. Producto de las lesiones sufridas, la internaron en el Hospital Español.

La víctima fue asistida por personal médico en la escena del accidente y luego quedó internada en el Hospital Español. (Foto ilustrativa)

Una adolescente de 14 años resultó gravemente herida al ser atropellada este jueves por una motocicleta en Luján de Cuyo. El accidente se produjo cuando la víctima cruzaba la calle y fue impactada por el rodado menor. A raíz de las lesiones sufridas, la menor de edad quedó internada en el Hospital Español.

El cerca de las 14.13, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un siniestro vial en la intersección de calles San Martín y Mosconi, en el distrito lujanino de Carrodilla.

Al arribar, el personal policial constató que una moto Honda 150cc, conducida por un joven de 22 años, circulaba hacia el sur y embistió a la menor cuando intentaba cruzar la calzada, por causas que son motivo de investigación.

El delicado estado de la víctima tras el accidente Como consecuencia del impacto, la adolescente sufrió politraumatismos graves y fue asistida por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes dispusieron su traslado urgente al Hospital Español, en Godoy Cruz, donde quedó alojada en delicado estado de salud.

Por su parte, de la información policial surgió que en el rodado también viajaba un acompañante de 22 años, quien no presentó lesiones de consideración.