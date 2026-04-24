Trágico accidente en Malargüe: un joven murió al volcar en su camioneta sobre la Ruta 40

El accidente se produjo en la zona de Llano Blanco, sobre la Ruta 40. La víctima tenía 19 años y salió despedida del vehículo, por lo que murió en el acto.

Un joven de 19 años murió la tarde de este jueves al sufrir un accidente sobre la Ruta 40, en Malargüe. Al parecer, la víctima perdió el control de la camioneta que conducía, por motivos que son materia de investigación, y terminó volcando a un costado del camino. A raíz de eso, salió despedido del vehículo y falleció en el acto.

El hecho ocurrió cerca de las 15.25, cuando llamados a la línea de emergencias 911 alertaron sobre un vuelco en soledad, a unos 10 kilómetros de Bardas Blancas, en la zona de Llano Blanco.

Vuelco y muerte sobre la Ruta 40 Al arribar, el personal policial constató que se trataba de una Toyota Hilux, cuyo conductor perdió el dominio del rodado, por causas que se investigan, y sin intervención de terceros volcó hacia la banquina, saliendo despedido del rodado.