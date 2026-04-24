Un motociclista de 19 años chocó contra un poste en Maipú y murió tras ser hospitalizado

El accidente fatal sucedió sobre la Ruta 50, en el distrito maipucino de Fray Luis Beltrán. El motociclista falleció horas después del choque.

El cruce donde se produjo el accidente que le costó la vida al joven motociclista en Maipú.

Un motociclista perdió la vida la tarde de este jueves luego de chocar contra un poste en Maipú. El joven, quien tenía 19 años, sufrió el accidente en soledad y el fuerte impacto le provocó heridas que terminaron siendo fatales. Pese a que fue internado en el Hospital Central, falleció algunas horas después.

Fuentes policiales relataron que el siniestro tuvo lugar pasadas las 14, cuando el muchacho circulaba a bordo de su Zanella 150cc hacia el este de la Ruta 50, por el distrito maipucino de Fray Luis Beltrán.

De acuerdo con testigos, al llegar al cruce con calle Agustín Álvarez, el motociclista perdió el control del rodado de baja cilindrada y terminó colisionando contra un poste del alumbrado público.

Las graves lesiones por el accidente y un trágico final Tras el accidente, vecinos de la zona dieron aviso a la línea de emergencias 911 y personal policial se desplazó hasta la escena, al igual que una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). En el lugar, el personal médico diagnosticó a la víctima con politraumatismos graves y dispusó su inmediato traslado al Hospital Perrupato, en San Martín, donde ingresó en estado crítico.

Debido a la gravedad de las lesiones padecidas, horas más tarde lo derivaron al Hospital Central de la Ciudad de Mendoza, donde finalmente falleció, pese a los esfuerzos médicos.