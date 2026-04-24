Infanticidio en Mendoza: la complicada situación del hombre acusado de matar a su hijastro

Se trata de Cristian Fragapane Gómez, quien ya se encontraba detenido e imputado por la agresión al menor. Ahora, su situación se agravó y arriesga perpetua.

Después de 14 días de agonía, el niño de 1 año y 10 meses que luchaba por su vida tras sufrir una salvaje agresión, murió este viernes en el Hospital Notti. A raíz del deceso de la criatura, se agravó la situación procesal de su padrastro, Cristian Gonzalo Fragapane Gómez, quien había sido detenido y ahora quedó imputado por infanticidio.

Fuentes judiciales confirmaron que se modificó el avoque de imputación con el sospechoso, ya que en los días previos fue acusado por el delito de homicidio agravado por la alevosía en grado de tentativa. Frente al fallecimiento de su hijastro, la calificación se mantuvo, pero como hecho consumado, motivo por el cual el sindicado infanticida arriesga una pena a prisión perpetua.

Fragapane Gómez quedó complicado en la causa que lidera la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, ya que los testimonios incorporados a la pesquisa lo marcaron como la última persona con la que estuvo el niño antes de que se agravara su salud. Esa situación motivo su internación en el citado nosocomio pediátrico de Guaymallén, donde los médicos advirtieron que presentaba lesiones compatibles con un caso de maltrato, agrega la información.

Las pruebas contra el imputado El informe elaborado por los profesionales de la salud del Hospital Notti se transformó en la prueba clave para la instrucción y ahora los detectives aguardan por los resultados de la necropsia a cargo del Cuerpo Médico Forense (CMF), que permitirá conocer con mayor profundidad cuáles fueron las lesiones que le terminaron provocando la muerte a Mateo.

La reconstrucción preliminar elaborada por los investigadores que intervinieron en el caso indica que el brutal ataque contra el niño se produjo el viernes 10 en el interior de su vivienda de Luján de Cuyo, donde residía junto a su madre y su padrastro.