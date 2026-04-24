Dictan prisión perpetua al femicida de la enfermera asesinada por su expareja en Jujuy

Un hombre de 36 años fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su expareja, la enfermera Daniela Mamani, en un fallo dictado este jueves en la capital de San Salvador de Jujuy . La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado, una modalidad impulsada a pedido de la familia de la víctima.

El condenado, Matías Manuel Tinte, fue hallado culpable de homicidio triplemente agravado: por el vínculo previo, por ensañamiento y por mediar violencia de género.

La resolución estuvo a cargo de la jueza Mónica Cruz Martínez, quien avaló el acuerdo judicial en esta instancia excepcional.

El hecho ocurrió en noviembre de 2025 en el barrio Gorriti de la ciudad capital jujeña, cuando el agresor se presentó en la vivienda de Mamani y la atacó con un arma blanca, provocándole múltiples heridas que terminaron con su vida.

La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, a cargo de María Emilia Curten Haquim. Durante la causa, se determinó que vecinos de la joven habían alertado al 911 tras escuchar gritos durante la noche.

Un móvil policial acudió al lugar cerca de las 23, pero no ingresó al domicilio. Según trascendió, los efectivos permanecieron pocos minutos y se retiraron al no contar con una orden judicial.

La autopsia reveló posteriormente que la víctima murió entre la 1 y las 3 de la madrugada, lo que indica que aún estaba con vida cuando se produjo la primera intervención policial.

Juicio abreviado y reclamo familiar

Si bien este tipo de delitos suele llegar a juicio oral, en esta oportunidad se optó por una instancia abreviada en consideración al pedido expreso de la familia de la víctima.

El procedimiento permitió una resolución más rápida del caso. La condena a prisión perpetua implica la pena máxima prevista en el Código Penal argentino para este tipo de delitos.