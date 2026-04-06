Las termas ocultas de Jujuy que enamoran con sus paisajes y aguas relajantes

Un complejo con varias comodidades que invita a relajarse en piletas con aguas curativas y relajantes.

Hay un destino en Argentina rodeado de montañas y vegetación que se convirtió en uno de los más elegidos para descansar. Se trata de las Termas de Reyes, un complejo termal con aguas entre 35°C y 50°C, con piletas al aire libre y cubiertas ideales para relajarse en cualquier época del año.

Ubicadas a solo 19 kilómetros de San Salvador de Jujuy, estas termas se destacan por su entorno natural en plena selva de yungas. Rodeadas de montañas, ofrecen paisajes únicos que invitan a desconectar del ritmo diario.

Además de disfrutar de las aguas termales, el lugar permite realizar distintas actividades al aire libre como senderismo, caminatas, avistamiento de aves y mountain bike. En los alrededores también se pueden visitar puntos de interés como el Lagunas de Yala y la Cascada de la Horqueta.

termas de reyes jujuy 1 El lugar ideal para una escapada. Archivo. Las termas se pueden visitar durante todo el año, aunque la mejor época suele ser entre septiembre y noviembre, cuando el clima es más estable. En verano predominan las lluvias, mientras que en invierno incluso pueden registrarse nevadas. Sin embargo, las piletas termales funcionan todos los días, lo que permite disfrutar del lugar en cualquier estación.

Dónde quedarse para disfrutar de las termas En cuanto al alojamiento, una de las opciones más destacadas es el Hotel Spa Termas de Reyes, que ofrece una experiencia completa de relax. También hay alternativas como cabañas y complejos equipados para grupos o familias.